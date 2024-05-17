https://ria.ru/20240517/estakada-1946603978.html
Владимир Ефимов: эстакада через Курское направление МЖД готова почти на 70%
Владимир Ефимов: эстакада через Курское направление МЖД готова почти на 70% - РИА Новости, 17.05.2024
Владимир Ефимов: эстакада через Курское направление МЖД готова почти на 70%
Эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:06
2024-05-17T14:06
2024-05-17T14:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Эстакаду возводят по основному ходу Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она обеспечит выезд транспорта на Варшавское шоссе и беспрепятственное пересечение железнодорожных путей. Протяженность возводимой эстакады составляет 508 метров", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса Москвы.В пресс-релизе уточняется, что основной ход эстакады будет основан на шести монолитных железобетонных опорах, съезд будут поддерживать три опоры, также предусмотрены две подпорные стены – их готовность составляет 15%.Сейчас специалисты достраивают последнюю опору, предназначенную для поддержки основного хода, полностью готово пролетное строение между четвертой и шестой опорами. Остальные участки строения завершены на 50%, указывается в пресс-релизе."Сооружение эстакады на весь период производства работ ведется с сохранением движения автотранспорта на пересекаемом Варшавском шоссе. Для этого почти все пролетные строения устанавливаются в проектное положение методом продольной надвижки в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой. Этот способ предполагает последовательный монтаж и сборку главных металлических балок на стапеле с последующей надвижкой в проектное положение. И только пролетное строение между третьей и четвертой опорами основного хода эстакады собирается кранами с использованием временных опор", – цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.В сообщении добавляется, что на основном ходе эстакады предусмотрено шесть полос для проезда автотранспорта: три – в одном направлении, три – в другом. Также там запроектированы разделительная и полосы безопасности, ширина которых составит 1,5 метра. На съезде с эстакады будет две полосы для движения транспорта и две полосы безопасности.Московский скоростной диаметр – магистраль протяженностью 68 километров, соединяющая север и юг города. На участке МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе предусмотрено строительство двух тоннелей, четырех эстакад, моста через реку Битцу, трех очистных сооружений, пешеходных переходов.
https://ria.ru/20240515/efimov-1946010355.html
https://ria.ru/20240516/efimov-1946271692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Эстакаду возводят по основному ходу Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она обеспечит выезд транспорта на Варшавское шоссе и беспрепятственное пересечение железнодорожных путей. Протяженность возводимой эстакады составляет 508 метров", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса Москвы.
В пресс-релизе уточняется, что основной ход эстакады будет основан на шести монолитных железобетонных опорах, съезд будут поддерживать три опоры, также предусмотрены две подпорные стены – их готовность составляет 15%.
Сейчас специалисты достраивают последнюю опору, предназначенную для поддержки основного хода, полностью готово пролетное строение между четвертой и шестой опорами. Остальные участки строения завершены на 50%, указывается в пресс-релизе.
«
"Сооружение эстакады на весь период производства работ ведется с сохранением движения автотранспорта на пересекаемом Варшавском шоссе. Для этого почти все пролетные строения устанавливаются в проектное положение методом продольной надвижки в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой. Этот способ предполагает последовательный монтаж и сборку главных металлических балок на стапеле с последующей надвижкой в проектное положение. И только пролетное строение между третьей и четвертой опорами основного хода эстакады собирается кранами с использованием временных опор", – цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
В сообщении добавляется, что на основном ходе эстакады предусмотрено шесть полос для проезда автотранспорта: три – в одном направлении, три – в другом. Также там запроектированы разделительная и полосы безопасности, ширина которых составит 1,5 метра. На съезде с эстакады будет две полосы для движения транспорта и две полосы безопасности.
Московский скоростной диаметр – магистраль протяженностью 68 километров, соединяющая север и юг города. На участке МСД от МКАД
до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе предусмотрено строительство двух тоннелей, четырех эстакад, моста через реку Битцу, трех очистных сооружений, пешеходных переходов.