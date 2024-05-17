https://ria.ru/20240517/erdogan-1946755838.html

Эрдоган: Черноморская инициатива помогла предотвратить голод в Африке

Эрдоган: Черноморская инициатива помогла предотвратить голод в Африке - РИА Новости, 17.05.2024

Эрдоган: Черноморская инициатива помогла предотвратить голод в Африке

Черноморская инициатива, реализованная с участием Турции, помогла предотвратить голод во многих регионах, особенно в Африке, заявил заявил турецкий президент... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:17

2024-05-17T18:17

2024-05-17T18:17

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африка

стамбул

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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. Черноморская инициатива, реализованная с участием Турции, помогла предотвратить голод во многих регионах, особенно в Африке, заявил заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с речью перед участниками Совещания по экосистеме сельского хозяйства в Стамбуле. "Благодаря реализованной усилиями Турции Черноморской инициативе удалось предотвратить голод во многих регионах, в первую очередь в Африке",- приводит слова турецкого лидера госагентство Anadolu. В своей речи президент Турции коснулся и колониального прошлого западных стран и их действий на африканском континенте. "Колонизаторы, для которых капля нефти была дороже капли крови, прибегали к любым средствам, чтобы обеспечить своё господство... Нам очень хорошо известно о действиях в Африке западных стран, которые читают нам нравоучения о правах человека",- подчеркнул политик. По словам Эрдогана, изменения климата и разногласия вокруг сокращающихся водных ресурсов лежат в основе многих напряженных ситуаций по всему миру, и подобные процессы наблюдаются в странах в Азии, американского континента, Северной Африки и Ближнего Востока. "Из-за негативных последствий изменения климата источники воды и водохранилища становятся зонами конфликтов",- отметил он.

https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910261190.html

https://ria.ru/20230918/zerno-1897094713.html

турция

африка

стамбул

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в мире, турция, африка, стамбул, реджеп тайип эрдоган