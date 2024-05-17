https://ria.ru/20240517/energetika-1946739061.html

Эксперт оценила сотрудничество с Китаем в области ВИЭ

Эксперт оценила сотрудничество с Китаем в области ВИЭ - РИА Новости, 17.05.2024

Эксперт оценила сотрудничество с Китаем в области ВИЭ

Сотрудничество с Китаем в области ВИЭ представляет большие перспективы для российской энергетики, среди перспективных направлений - развитие возобновляемой... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:35

2024-05-17T17:35

2024-05-17T17:35

технологии

китай

россия

арктика

владимир путин

си цзиньпин

ли цян

хевел

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сотрудничество с Китаем в области ВИЭ представляет большие перспективы для российской энергетики, среди перспективных направлений - развитие возобновляемой энергетики в ДФО, Арктике и в изолированных энергорайонах страны, заявила РИА Новости эксперт аналитического центра "Яков и Партнёры" Виктория Трифонова. Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам российского президента, Россия и Китай имеют планы по укреплению взаимодействия в энергетике. В частности, стороны договорились углублять взаимодействие по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. "Сотрудничество с Китаем в области ВИЭ представляет большие перспективы для российской энергетики. Одним из перспективных направлений сотрудничества является развитие ДФО и Арктики, так как значительная часть территорий в этих регионах не подключены к ЕЭС (Единая Энергетическая система)", - поделилась мнением Трифонова. Она напомнила, что порядка 30% всей возобновляемой энергии в мире потребляется в Китае. Электричество, произведенное ВИЭ в Китае, одно из самых дешевых в мире, например, 1 МВт электроэнергии, полученной СЭС в Китае стоит примерно 51 доллар США. Для сравнения - в Соединенных Штатах его стоимость 50-60 долларов, в России на данный момент - около 260, что, как отмечает эксперт, указывает на существенный уровень развития данной сферы энергетики. Трифонова отмечает, что развитие альтернативной энергетики на Дальнем Востоке станет помощью в решении существующего энергодефицита в регионе и поддержит развитие промышленности при без ущерба экологии. "Генерация в ДФО также имеет потенциал для экспорта электроэнергии в ближайшие страны, в том числе Китай", - замечает она. Хорошим вариантом площадки для кооперации в сфере ВИЭ также может послужить Сахалин, считает Трифонова. "Китайские партнеры могут оказать содействие при реализации проекта АГЭУ (автономная гибридная энергоустановка), осуществляемого компанией "Хевел". Партнерство может заключаться в обмене технологическими ноу-хау и дизайне проекта. Также Китай может выступить поставщиком систем для хранения энергии, отечественное производство которых только строится в России дочерней компанией ГК "Росатом", - полагает эксперт. Для обеспечения долгосрочной ценности подобного партнерства для России необходим комплекс регуляторных мер, обращает внимание Трифонова. Меры, по ее словам, должны быть направлены на контроль долевого участия сторон, чтобы избежать превалирование Китая в сфере ВИЭ России. Важно также отслеживать вопросы, связанные с локализацией производства компонентов для ВИЭ, чтобы обеспечить суверенитет поставок и обезопасить обслуживание проектов в будущем, добавляет Трифонова.

https://ria.ru/20240516/gaz-1946478318.html

https://ria.ru/20240516/energetika-1946381922.html

https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html

китай

россия

арктика

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технологии, китай, россия, арктика, владимир путин, си цзиньпин, ли цян, хевел, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"