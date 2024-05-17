https://ria.ru/20240517/elektromobil-1946571274.html

"Кама" привлекает китайских партнеров к сотрудничеству по проекту "Атом"

"Кама" привлекает китайских партнеров к сотрудничеству по проекту "Атом" - РИА Новости, 17.05.2024

"Кама" привлекает китайских партнеров к сотрудничеству по проекту "Атом"

Автокомпания "Кама" привлекает китайских партнеров к сотрудничеству по проекту российского электромобиля "Атом", который планируется запустить в серийное... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:24

2024-05-17T05:24

2024-05-17T05:24

технологии

китай

россия

казань

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Автокомпания "Кама" привлекает китайских партнеров к сотрудничеству по проекту российского электромобиля "Атом", который планируется запустить в серийное производство в 2025 году, рассказал РИА Новости гендиректор компании "Кама", разрабатывающей электрокар, Игорь Поваразднюк. "Сегодня в целом любой автомобильный бренд мира, независимо от того на каком он находится континенте, совершенно точно должен и сотрудничает с китайскими партнерами, потому что Китай - главный центр компетенции электромобильности в мире на сегодняшний день. Поэтому, да, партнерства, безусловно, есть. Их много", - пояснил Поваразднюк в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Он добавил, что "Атом" стал первым автомобильным проектом, который попал в перечень российско-китайской межправительственной комиссии к инвестиционному сотрудничеству. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд планирует инвестировать в электромобиль "Атом" и привлечь в проект китайских партнеров. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас хода - до 500 километров. По комфорту "Атом" будет соответствовать В классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота - 1615 мм. На первоначальном этапе дизайн электромобиля был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240513/moskvich-1945608104.html

https://ria.ru/20240502/xpeng-1943391590.html

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технологии, китай, россия, казань, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире, россия — исламский мир: kazanforum 2024