https://ria.ru/20240517/elektromobil-1946569615.html

Названа стоимость российского электромобиля "Атом"

Названа стоимость российского электромобиля "Атом" - РИА Новости, 17.05.2024

Названа стоимость российского электромобиля "Атом"

Стоимость российского электромобиля "Атом" будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в зависимости от конъюнктуры рынка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:58

2024-05-17T04:58

2024-05-17T04:58

экономика

технологии

россия

казань

сергей когогин

рубен варданян

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Стоимость российского электромобиля "Атом" будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в зависимости от конъюнктуры рынка, рассказал РИА Новости гендиректор компании "Кама", разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк. "Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться", - отметил Поваразднюк в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Он добавил, что стоимость автомобиля для клиентов, которые оформили предзаказ, также будет зависеть от рынка. При этом они смогут быстрее получить свой электрокар после запуска серийного производства. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас хода - до 500 километров. По комфорту "Атом" будет соответствовать В классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота - 1615 мм. На первоначальном этапе дизайн электромобиля был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Сначала проект получил одноименное с компанией название, но впоследствии был переименован в "Атом". Первоначальными инвесторами примерно в равных долях выступили гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян. Серийное производство "Атома" планируется начать в 2025 году. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240513/moskvich-1945608104.html

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экономика, технологии, россия, казань, сергей когогин, рубен варданян, россия — исламский мир: kazanforum 2024