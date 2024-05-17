https://ria.ru/20240517/elektromobil-1946568897.html

"Москвич" запустит серийное производство электромобилей "Атом" в 2025 году

"Москвич" запустит серийное производство электромобилей "Атом" в 2025 году - РИА Новости, 17.05.2024

"Москвич" запустит серийное производство электромобилей "Атом" в 2025 году

Запуск серийного производства российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" планируется в третьем квартале следующего года, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:43

2024-05-17T04:43

2024-05-17T04:43

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Запуск серийного производства российских электромобилей "Атом" на заводе "Москвич" планируется в третьем квартале следующего года, рассказал РИА Новости гендиректор компании "Кама", разрабатывающей российский электромобиль "Атом", Игорь Поваразднюк в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". "Это будет 2025 год, как мы и заявляли, третий квартал 2025 года", - пояснил он, отвечая на вопрос о запуске серийного производства. По словам Поваразднюка, постепенно завод будет наращивать производство, достигая необходимых темпов. "Многое будет зависеть от того, как предзаказы будут конвертироваться в выдачу автомобилей, и от того спроса, который будет на 2025 год, поэтому точную цифру пока не озвучиваем по прогнозам по 2025 году", - заключил Поваразднюк. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас хода - до 500 километров. По комфорту "Атом" будет соответствовать В классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 мм, ширина - 1780 мм и высота - 1615 мм. На первоначальном этапе дизайн электромобиля был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро. В августе сообщалось, что электрокары бренда будут выпускаться на заводе "Москвич". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240513/moskvich-1945608104.html

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экономика, технологии, россия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024