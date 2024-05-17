https://ria.ru/20240517/ekspo-1946595770.html

Путин осмотрел экспозицию российско-китайского ЭКСПО

Путин осмотрел экспозицию российско-китайского ЭКСПО - РИА Новости, 17.05.2024

Путин осмотрел экспозицию российско-китайского ЭКСПО

Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию Российско-Китайской ЭКСПО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:09

2024-05-17T10:09

2024-05-17T16:14

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владимир путин

денис мантуров

дмитрий чернышенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский фонд прямых инвестиций

ростех

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию Российско-Китайской ЭКСПО, передает корреспондент РИА Новости. Восьмое Российско-Китайское ЭКСПО пройдет в Харбине с 17 по 21 мая. Российскую экспозицию представляют 16 регионов России, в числе которых Москва, Республики Башкортостан и Татарстан, Челябинская, Свердловская области, Хабаровский и Камчатский края и другие. Инновационные разработки и совместные российско-китайские проекты в области машиностроения, металлургии, логистики и других направлений представят "Ростех", "Росатом", "Российский экспортный центр", "Русал", "Альфа-Банк" РФПИ и другие. В составе участников экспозиции с китайской стороны Харбинская фармацевтическая корпорация, Харбинская железнодорожная корпорация, China National Offshore Oil Corporation (Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация) и ряд других. Вместе с Путиным в составе российской делегации экспозицию осмотрели первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ВЭБ Игорь Шувалов, глава Приморского края Олег Кожемяко. С китайской стороны, в частности, заместитель председателя КНР Хань Чжэн. В ходе посещения павильона президент России осмотрел презентационные стенды России и Китая. Также президент осмотрел стенды Российского экспортного центра (РЭЦ) - "Сделано в России". Глава РЭЦ Вероника Никишина рассказала главе государства о мерах поддержки экспортеров, в том числе в вопросах логистики. На стенде Москвы директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала Путину о первом рожденном в России детеныше большой панды - панде Катюше. Путин также посетил стенды "Росатома", China National Offshore Oil Corporation и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). -0-

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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Путин осматривает экспозицию российско-китайской выставки ЭКСПО в Харбине Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. Выставка открывается в пятницу в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Как ожидается, президент выступит на церемонии открытия и осмотрит представленную экспозицию. 2024-05-17T10:09 true PT3M06S

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россия, китай, владимир путин, денис мантуров, дмитрий чернышенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский фонд прямых инвестиций, ростех, в мире