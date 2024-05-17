https://ria.ru/20240517/ekspo-1946581981.html

Си Цзиньпин назвал китайско-российское ЭКСПО важной платформой

Си Цзиньпин назвал китайско-российское ЭКСПО важной платформой - РИА Новости, 17.05.2024

Си Цзиньпин назвал китайско-российское ЭКСПО важной платформой

Российско-китайское ЭКСПО, которое проходит в этом году в Харбине, является важной платформой для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:32

2024-05-17T08:32

2024-05-17T09:06

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ХАРБИН (Китай), 17 мая - РИА Новости. Российско-китайское ЭКСПО, которое проходит в этом году в Харбине, является важной платформой для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин."После многих лет развития Китайско-российское ЭКСПО превратилось в важную платформу для продвижения двустороннего экономического и торгового сотрудничества", - заявил глава КНР в своей телеграмме по случаю открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, текст которой на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн.Си Цзиньпин выразил надежду на то, что все слои общества из обеих стран совместно в полной мере воспользуются возможностями, которые предоставляет ЭКСПО, вместе внесут вклад для продвижения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, придадут новый импульс развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.Восьмое Российско-Китайское Экспо в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году пройдет с 17 по 21 мая.

https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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си цзиньпин, китай, харбин, россия, в мире