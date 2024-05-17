https://ria.ru/20240517/ekaterinburg-1946689234.html

В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода

В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода - РИА Новости, 17.05.2024

В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода

Вода черного цвета потекла из кранов екатеринбуржцев, проживающих в высотке на Кировградской, из-за перехода на летнее теплоснабжение, пояснили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:01

2024-05-17T15:01

2024-05-17T15:51

общество

жкх

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Вода черного цвета потекла из кранов екатеринбуржцев, проживающих в высотке на Кировградской, из-за перехода на летнее теплоснабжение, пояснили РИА Новости в жилом комплексе "Северное сияние". В пятницу местный портал Е1.RU написал, что черная вода, которую екатеринбуржцы окрестили нефтью, заваркой и колой, второй день течет по нескольким адресам – в частности, в домах на Электриков, 5 и Кировградской, 12. "Вчера перешли на летнее теплоснабжение, поэтому вода такая бежит. Это временно, застой который был из грязи, он сейчас весь уходит. Нужно немного времени, чтобы он прошел", – сказала агентству администратор ЖК "Северное сияние", отвечающее за здание на Кировградской. Ранее мэрия Екатеринбурга отмечала, что отопительный сезон в уральской столице завершится в четверг. Дата перехода организаций ЖКХ на летний период переносилась дважды из-за холодной погоды.

https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946587050.html

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общество, жкх, екатеринбург