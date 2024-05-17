https://ria.ru/20240517/ekaterinburg-1946689234.html
В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода
В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода - РИА Новости, 17.05.2024
В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода
Вода черного цвета потекла из кранов екатеринбуржцев, проживающих в высотке на Кировградской, из-за перехода на летнее теплоснабжение, пояснили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:01
2024-05-17T15:01
2024-05-17T15:51
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Вода черного цвета потекла из кранов екатеринбуржцев, проживающих в высотке на Кировградской, из-за перехода на летнее теплоснабжение, пояснили РИА Новости в жилом комплексе "Северное сияние". В пятницу местный портал Е1.RU написал, что черная вода, которую екатеринбуржцы окрестили нефтью, заваркой и колой, второй день течет по нескольким адресам – в частности, в домах на Электриков, 5 и Кировградской, 12. "Вчера перешли на летнее теплоснабжение, поэтому вода такая бежит. Это временно, застой который был из грязи, он сейчас весь уходит. Нужно немного времени, чтобы он прошел", – сказала агентству администратор ЖК "Северное сияние", отвечающее за здание на Кировградской. Ранее мэрия Екатеринбурга отмечала, что отопительный сезон в уральской столице завершится в четверг. Дата перехода организаций ЖКХ на летний период переносилась дважды из-за холодной погоды.
https://ria.ru/20240517/sevastopol-1946587050.html
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общество, жкх, екатеринбург
Общество, ЖКХ, Екатеринбург
В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода
В Екатеринбурге из-за летнего теплоснабжения из кранов потекла черная вода
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Вода черного цвета потекла из кранов екатеринбуржцев, проживающих в высотке на Кировградской, из-за перехода на летнее теплоснабжение, пояснили РИА Новости в жилом комплексе "Северное сияние".
В пятницу местный портал Е1.RU написал, что черная вода, которую екатеринбуржцы окрестили нефтью, заваркой и колой, второй день течет по нескольким адресам – в частности, в домах на Электриков, 5 и Кировградской, 12.
"Вчера перешли на летнее теплоснабжение, поэтому вода такая бежит. Это временно, застой который был из грязи, он сейчас весь уходит. Нужно немного времени, чтобы он прошел", – сказала агентству администратор ЖК "Северное сияние", отвечающее за здание на Кировградской.
Ранее мэрия Екатеринбурга отмечала, что отопительный сезон в уральской столице завершится в четверг. Дата перехода организаций ЖКХ на летний период переносилась дважды из-за холодной погоды.