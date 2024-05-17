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Путин рассказал о создании двигателей для дальнемагистральных самолетов - РИА Новости, 17.05.2024
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12:39 17.05.2024 (обновлено: 13:01 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/dvigateli-1946638936.html
Путин рассказал о создании двигателей для дальнемагистральных самолетов
Путин рассказал о создании двигателей для дальнемагистральных самолетов - РИА Новости, 17.05.2024
Путин рассказал о создании двигателей для дальнемагистральных самолетов
Президент России Владимир Путин заявил, что у России "все получается" в вопросе создания авиационного двигателя для широкофюзеляжных дальнемагистральных... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:39
2024-05-17T13:01
россия
владимир путин
экономика
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России "все получается" в вопросе создания авиационного двигателя для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.Глава государства напомнил, что несколько лет назад в России был создан авиационный двигатель, который в стране "не производили на протяжении 20-25 лет"."У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение... Делаем еще более мощный (двигатель - ред.) для широкофюзеляжных самолетов, все получается", - отметил Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о создании двигателей для дальнемагистральных самолетов

Путин: у РФ все получается в создании двигателей для широкофюзеляжных самолетов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный самолёт
Широкофюзеляжный самолёт - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Широкофюзеляжный самолёт. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России "все получается" в вопросе создания авиационного двигателя для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.
Глава государства напомнил, что несколько лет назад в России был создан авиационный двигатель, который в стране "не производили на протяжении 20-25 лет".
"У нас хорошо развивается авиационное двигателестроение... Делаем еще более мощный (двигатель - ред.) для широкофюзеляжных самолетов, все получается", - отметил Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета
16 мая, 17:07
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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