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Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией

Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией - РИА Новости, 17.05.2024

Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией

Путин пообещал продолжать сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:21

2024-05-17T08:21

2024-05-17T08:21

китай

россия

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Путин пообещал продолжать сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией

китай

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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китай, россия