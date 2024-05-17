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Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией
Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией
Путин пообещал продолжать сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:21
2024-05-17T08:21
2024-05-17T08:21
китай
россия
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Путин пообещал продолжать сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе Китая с Россией
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китай, россия
Путин пообещал сократить время досмотра грузов на границе Китая с Россией
Путин пообещал сократить время досмотра грузов и транспорта на границе КНР с РФ