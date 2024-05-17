https://ria.ru/20240517/dorogi-1946691771.html

В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников

В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников - РИА Новости, 17.05.2024

В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих использовать земельные участки в Подмосковье под строительство или реконструкцию автомобильных дорог, сообщил 360.ru."Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней", – рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.Новая услуга называется "Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться, заполнить форму и приложить необходимые документы.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)