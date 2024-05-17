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В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников
В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников - РИА Новости, 17.05.2024
В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников
В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:11
2024-05-17T15:11
2024-05-17T15:11
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих использовать земельные участки в Подмосковье под строительство или реконструкцию автомобильных дорог, сообщил 360.ru."Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней", – рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.Новая услуга называется "Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться, заполнить форму и приложить необходимые документы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих использовать земельные участки в Подмосковье под строительство или реконструкцию автомобильных дорог, сообщил 360.ru
.
"Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней", – рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.
Новая услуга называется "Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться, заполнить форму и приложить необходимые документы.