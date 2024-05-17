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В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников - РИА Новости, 17.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:11 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/dorogi-1946691771.html
В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников
В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников - РИА Новости, 17.05.2024
В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников
В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:11
2024-05-17T15:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих использовать земельные участки в Подмосковье под строительство или реконструкцию автомобильных дорог, сообщил 360.ru."Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней", – рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.Новая услуга называется "Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться, заполнить форму и приложить необходимые документы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО появилась новая онлайн-услуга для дорожников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗемляные работы
Земляные работы - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что на РПГУ заработала цифровая услуга для желающих использовать земельные участки в Подмосковье под строительство или реконструкцию автомобильных дорог, сообщил 360.ru.
"Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней", – рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.
Новая услуга называется "Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог". Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться, заполнить форму и приложить необходимые документы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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