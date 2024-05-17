https://ria.ru/20240517/donbass-1946654193.html
Путин обвинил киевские власти в конфликте в Донбассе
Путин обвинил киевские власти в конфликте в Донбассе - РИА Новости, 17.05.2024
Путин обвинил киевские власти в конфликте в Донбассе
Конфликт на Донбассе – это вина киевских властей, и сейчас они пытаются ее возложить на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:13
2024-05-17T13:13
2024-05-17T13:26
донбасс
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Конфликт на Донбассе – это вина киевских властей, и сейчас они пытаются ее возложить на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Допустив госпереворот, а западные спонсоры способствуя ему, организуя его, создали условия для перехода тлеющего конфликта в конфликт вооруженный. Это они в этом виноваты. Пытаются переложить с больной головы на здоровую и вину возложить на Россию за сегодняшние трагические события, но это результат их политики", - сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240513/konstantinovka-1945549732.html
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донбасс, россия, владимир путин
Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин обвинил киевские власти в конфликте в Донбассе
Путин назвал конфликт в Донбассе виной киевских властей