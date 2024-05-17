https://ria.ru/20240517/dollar-1946681992.html

Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин

Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин

Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:36

2024-05-17T14:36

2024-05-17T14:36

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. "Понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно, никто не хочет нести потери в связи с пускай даже незаконными действиями властей США. Но должен сказать, уже говорил об этом, хочу повторить: это большая глупость и огромная ошибка со стороны американских политических элит, потому что они сами себе наносят огромный ущерб, подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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россия, сша, владимир путин, в мире