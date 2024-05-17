https://ria.ru/20240517/dollar-1946681992.html
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин
Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:36
2024-05-17T14:36
2024-05-17T14:36
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. "Понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно, никто не хочет нести потери в связи с пускай даже незаконными действиями властей США. Но должен сказать, уже говорил об этом, хочу повторить: это большая глупость и огромная ошибка со стороны американских политических элит, потому что они сами себе наносят огромный ущерб, подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты", - сказал президент РФ.
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Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин
Путин: западные финансовые институты своими решениями подрывают доллар