Рейтинг@Mail.ru
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/dollar-1946681992.html
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин
Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:36
2024-05-17T14:36
россия
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. "Понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно, никто не хочет нести потери в связи с пускай даже незаконными действиями властей США. Но должен сказать, уже говорил об этом, хочу повторить: это большая глупость и огромная ошибка со стороны американских политических элит, потому что они сами себе наносят огромный ущерб, подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, в мире
Россия, США, Владимир Путин, В мире
Западные финансовые институты подрывают доллар, заявил Путин

Путин: западные финансовые институты своими решениями подрывают доллар

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Западные финансовые институты своими решениями сами себе наносят ущерб – подрывают доллар, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
"Понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно, никто не хочет нести потери в связи с пускай даже незаконными действиями властей США. Но должен сказать, уже говорил об этом, хочу повторить: это большая глупость и огромная ошибка со стороны американских политических элит, потому что они сами себе наносят огромный ущерб, подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты", - сказал президент РФ.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике
13 марта, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала