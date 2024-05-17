https://ria.ru/20240517/dollar-1946657415.html
Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью
Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью
США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:20
2024-05-17T13:20
2024-05-17T13:30
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владимир путин
экономика
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", -сказал Путин на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, экономика
США, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью
Путин: США, подрывая доверие к доллару, пилят сук, на котором сидят
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", -сказал Путин на пресс-конференции.