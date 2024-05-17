https://ria.ru/20240517/dollar-1946657415.html

Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью

Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал политику США в отношении доллара ужасной глупостью

США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:20

2024-05-17T13:20

2024-05-17T13:30

сша

россия

владимир путин

экономика

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. США пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару, что является глупостью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", -сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240426/sanktsii-1942389837.html

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, россия, владимир путин, экономика