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Диетолог назвала самые полезные гарниры к шашлыку - РИА Новости, 17.05.2024
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02:20 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/dietolog-1946564143.html
Диетолог назвала самые полезные гарниры к шашлыку
Диетолог назвала самые полезные гарниры к шашлыку - РИА Новости, 17.05.2024
Диетолог назвала самые полезные гарниры к шашлыку
Наиболее полезным гарниром к шашлыку считаются овощи, при этом стоит отказаться от кетчупа и майонеза в качестве добавки к мясу и отдать предпочтение домашним... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:20
2024-05-17T02:20
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наиболее полезным гарниром к шашлыку считаются овощи, при этом стоит отказаться от кетчупа и майонеза в качестве добавки к мясу и отдать предпочтение домашним соусам с низким содержанием соли, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова. "Это овощи. Если их распределить в течение дня, у нас получится рекомендуемая доза 400-500 граммов овощей ежедневно. Кетчуп в качестве соуса к шашлыку - это не лучший вариант, так как это также ультропереработанная пища, которая содержит большое количество сахара, соли и искусственных добавок, которые точно не идут на пользу организму", - ответила Волкова на вопрос о том, что можно считать наиболее полезным гарниром к шашлыку. Диетолог отметила, что использовать домашние соусы в дополнение к шашлыку можно, однако они не должны содержать много соли. "Можно добавить что-то приготовленное самостоятельно, без большого добавления соли. Пусть это будут специи, травы, зелень. И, конечно, надо понимать, что шашлыки – это не ежедневный рацион, это, можно сказать, праздничное блюдо, так как шашлыки достаточно тяжело перевариваются желудочно-кишечным трактом", - добавила Волкова.
https://ria.ru/20240513/starenie-1945485935.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Диетолог назвала самые полезные гарниры к шашлыку

Диетолог Волкова: самым полезным гарниром к шашлыку считаются овощи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наиболее полезным гарниром к шашлыку считаются овощи, при этом стоит отказаться от кетчупа и майонеза в качестве добавки к мясу и отдать предпочтение домашним соусам с низким содержанием соли, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
"Это овощи. Если их распределить в течение дня, у нас получится рекомендуемая доза 400-500 граммов овощей ежедневно. Кетчуп в качестве соуса к шашлыку - это не лучший вариант, так как это также ультропереработанная пища, которая содержит большое количество сахара, соли и искусственных добавок, которые точно не идут на пользу организму", - ответила Волкова на вопрос о том, что можно считать наиболее полезным гарниром к шашлыку.
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Диетолог отметила, что использовать домашние соусы в дополнение к шашлыку можно, однако они не должны содержать много соли.
"Можно добавить что-то приготовленное самостоятельно, без большого добавления соли. Пусть это будут специи, травы, зелень. И, конечно, надо понимать, что шашлыки – это не ежедневный рацион, это, можно сказать, праздничное блюдо, так как шашлыки достаточно тяжело перевариваются желудочно-кишечным трактом", - добавила Волкова.
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