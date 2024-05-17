https://ria.ru/20240517/dezertirstvo-1946596192.html

В ВСУ пожаловались на волну дезертирства среди молодых призывников

В ВСУ пожаловались на волну дезертирства среди молодых призывников - РИА Новости, 17.05.2024

В ВСУ пожаловались на волну дезертирства среди молодых призывников

В украинской армии фиксируют массовое бегство молодых бойцов, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:13

2024-05-17T10:13

2024-05-17T11:07

в мире

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В украинской армии фиксируют массовое бегство молодых бойцов, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на офицера ВСУ. "Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников", — цитирует радиостанция свой источник. Неназванный французский военный, который вернулся из зоны конфликта после "наблюдательной миссии", отметил, что в Киеве с представителями Запада больше обсуждают проблему призыва, а не поставки оружия. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться лично или зарегистрироваться в "Электронном кабинете призывника", через который также будут приходить повестки. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины