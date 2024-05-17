https://ria.ru/20240517/deportatsiya-1946566993.html

В Россию экстрадировали обвиняемого в хищении на Соловках

В Россию экстрадировали обвиняемого в хищении на Соловках - РИА Новости, 17.05.2024

В Россию экстрадировали обвиняемого в хищении на Соловках

Россиянин Сергей Волков, обвиняемый по делу о хищении при реставрации на Соловках, выдан представителям российской полиции Камбоджей, сообщила представитель МВД РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:47

2024-05-17T03:47

2024-05-17T03:47

происшествия

россия

соловки

камбоджа

ирина волк

интерпол

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россиянин Сергей Волков, обвиняемый по делу о хищении при реставрации на Соловках, выдан представителям российской полиции Камбоджей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере", - сообщила Волк. По версии следствия, с 2011 по 2016 год злоумышленник и его сообщники похитили бюджетные деньги, выделенные министерством культуры РФ. Нанесенный ущерб составил более 19 миллионов рублей. "Обвиняемый руководил одной из фирм-подрядчиков, с которой чиновники заключали государственные контракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и отдельных сооружений островов Соловецкого архипелага", - добавила Волк. По словам представителя МВД РФ, в январе 2020 года был организован международный розыск фигуранта. "Отрабатывалась оперативная информация о возможном нахождении обвиняемого на территории Королевства Камбоджа. В результате взаимодействия по каналам Интерпола от камбоджийских партнеров были получены сведения о задержании разыскиваемого. Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву", - заключила Волк. В апреле Генпрокуратура подала заявление о взыскании почти 20 миллионов рублей с бывших чиновников Минкультуры РФ и бизнесменов, осужденных за хищения при реставрации Соловецкого монастыря, сообщили РИА Новости в Головинском районном суде Москвы. Собеседник агентства сообщал, что всего в доход государства в лице Минкультуры просят взыскать с фигурантов дела причиненный преступлением ущерб в 19 миллионов 395 тысяч 250 рублей.

https://ria.ru/20240507/beritabali-1944382833.html

https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html

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происшествия, россия, соловки, камбоджа, ирина волк, интерпол, генеральная прокуратура рф