https://ria.ru/20240517/dagestan-1946688394.html

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка в школе

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка в школе - РИА Новости, 17.05.2024

В Дагестане возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка в школе

Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:58

2024-05-17T14:58

2024-05-17T14:58

происшествия

россия

каспийск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения части потолка в школе в дагестанском Каспийске, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В четверг в каспийской школе №2 во время перемены рухнула часть потолка. Минобрнауки со ссылкой на администрацию школы сообщало, что дети и педагоги не пострадали. "По данному факту… возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении; отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. В минобрнауки Дагестана накануне рассказали, что школа функционирует с 1939 года. Сейчас идет строительство нового корпуса на 300 ученических мест, открытие запланировано на 2024 год. Кроме того, в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт учреждения на сумму более 63 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945473447.html

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происшествия, россия, каспийск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)