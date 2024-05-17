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Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа - РИА Новости, 17.05.2024
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21:49 17.05.2024 (обновлено: 22:06 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946802292.html
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа - РИА Новости, 17.05.2024
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:49
2024-05-17T22:06
политика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "Дмитрий Чернышенко также продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.
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политика, россия, дмитрий чернышенко
Политика, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа

Дмитрий Чернышенко продолжит курировать Приволжский федеральный округ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Дмитрий Чернышенко также продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.
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