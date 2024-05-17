https://ria.ru/20240517/chernyshenko-1946802292.html
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа - РИА Новости, 17.05.2024
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:49
2024-05-17T21:49
2024-05-17T22:06
политика
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918911467_0:43:2985:1722_1920x0_80_0_0_a0e6bf06d3efc2d12f377a973c38ef73.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "Дмитрий Чернышенко также продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918911467_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_7e91ad4a5e5a71d16ab499cdd38ac9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий чернышенко
Политика, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко продолжит курировать развитие Приволжского федерального округа
Дмитрий Чернышенко продолжит курировать Приволжский федеральный округ