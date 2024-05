В Челябинской области построят российско-китайский литейный завод

https://ria.ru/20240517/chelyabinsk-1946683468.html

ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Российско-китайский литейный завод, где будут выпускать детали для стеклянных изоляторов и литейной арматуры, построят в Челябинской области в 2025 году, затраты на проект составят около 1 миллиарда рублей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. В Харбине состоялась церемония открытия VIII российско-китайской выставки ЭКСПО. В церемонии открытия принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Предприятие, вошедшее в состав делегации Челябинской области на восьмой российско-китайской деловой выставке ЭКСПО, открывшейся сегодня в Харбине, подписало с китайскими партнёрами соглашение о создании совместного производства. В присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера ПО "Форэнерго" в лице АО "Ю.М.Э.К." заключило соглашение с компанией Linyi City Jinhao Line Fitting Co, Ltd о строительстве в Южноуральске нового совместного российско-китайского литейного завода "Форэнерго-Лит", - говорится в сообщении. По словам первого вице-президента ПО "Форэнерго" Виталия Кобзева, строительство завода начнется уже этим летом, а закончить его планируется в 2025 году. "Новый завод станет завершающим звеном в программе холдинга по полному импортозамещению в производстве стеклянных изоляторов. Затраты на проект составят порядка 1 миллиарда рублей, численность работающих запланирована в количестве 70 человек", - цитирует пресс-служба слова Кобзева. По данным минпрома региона, новое совместное предприятие будет выпускать детали для стеклянных изоляторов и линейной арматуры, производимой на предприятиях "Форэнерго". Планируемая мощность - 4200 тонн изделий ежегодно, в перспективе она может быть увеличена до 6 тысяч тонн в год. Минпром отмечает, что переговоры между правительством Челябинской области и руководством Linyi City Jinhao Line Fitting Co, Ltd о локализации производства обсуждались в прошлом году в рамках визита южноуральской делегации во главе с Текслером в провинцию Шаньдун.

