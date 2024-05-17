https://ria.ru/20240517/briefing-1946670880.html

Зеленский и судьба доллара. Путин выступил перед СМИ по итогам визита в КНР

Зеленский и судьба доллара. Путин выступил перед СМИ по итогам визита в КНР - РИА Новости, 17.05.2024

Зеленский и судьба доллара. Путин выступил перед СМИ по итогам визита в КНР

С кем Россия будет вести переговоры по урегулированию украинского конфликта, сколько заработали США на резервном статусе доллара, почему Белоусов сменил Шойгу... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:56

2024-05-17T13:56

2024-05-17T14:33

россия

владимир путин

китай

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. С кем Россия будет вести переговоры по урегулированию украинского конфликта, сколько заработали США на резервном статусе доллара, почему Белоусов сменил Шойгу. Об этом и многом другом Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Легитимен ли ЗеленскийРешать проблему легитимности Владимира Зеленского как президента Украины после истечения срока его полномочий должны политическая и правовая системы самой Украины, подчеркнул Путин. Так он ответил на вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая. Российский лидер отметил, что в украинской конституции "есть всякие варианты"."Это вопрос оценки, эту оценку в первую очередь должен дать конституционный суд, да и вообще политическая система самой Украины", — сказал президент.При этом он подчеркнул, что для Москвы имеет значение легитимность главы Украины, если придется подписывать какие-либо документы.Возможны ли переговоры по Украине?Базой для возможных переговоров по урегулированию конфликта президент назвал стамбульские договоренности."Мы долго, почти полтора месяца, вели переговоры — сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов, украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. <...> Мы над этим работали, теперь какие-то формулы. Основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации, это невозможно обсуждать", — заявил он, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных обсуждений.Путин напомнил, что, Россию весной 2022 года призвали отвести войска от Киева, потому что "нельзя подписывать документы, если у противоположной стороны к виску приставлен пистолет". После этого все договоренности "выбросили в помойку", а Запад занял позицию "нанести России стратегическое поражение".Конференцию по украинской проблеме, которую планируют провести в Швейцарии без участия России, Путин назвал попыткой навязать Москве некие условия."Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участия. Так нас не приглашают, а вы спрашиваете, на каких условиях. Ну, что же я буду сейчас условия выдвигать и просится туда, если нас там не видят", — пояснил глава государства.Он подчеркнул, что в любых обсуждениях Россия будет исходить из тех реалий, которые "складываются на земле".Будет ли олимпийское перемирие?Путин рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин сообщил ему об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию.В этой связи российский лидер отметил, что западные страны требуют от России исполнения принципов олимпизма, в то время как сами их нарушают."Они сами нарушают, в том числе и в данном случае — в отношении России, не допуская наших спортсменов выступать на олимпийских операциях со своим знаменем, со своим флагом и гимном. В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют. <...> Дорогие друзья, так далеко не уедем", — сказал Путин.Что ждет доллар?По мнению президента, власти США подорвали доверие к доллару как к резервной валюте. Такое поведение он назвал "большой глупостью" и "огромной ошибкой"."Понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно, никто не хочет нести потери в связи с пускай даже незаконными действиями властей США. Но должен сказать, уже говорил об этом, хочу повторить: это большая глупость и огромная ошибка со стороны американских политических элит, потому что они сами себе наносят огромный ущерб, подрывают доверие к доллару и постепенно сворачивают состояние доллара как мировой расчетной валюты и резервной валюты", — сказал президент.Сокращение доли американской валюты в мировых резервах Путин назвал неизбежным процессом. По оценкам российских экспертов, США дополнительно получили десять триллионов долларов за счет использования американской валюты, как резервной.Почему Белоусов возглавил Минобороны?Отвечая на вопрос о смене министра обороны, Путин пояснил, что Белоусов — один из ведущих экономистов в стране. В условиях, когда на силовую составляющую уходит около восьми процентов ВВП, перед ним стоит задача координировать работу Минобороны со всеми министерствами, ведомствами и регионами."Он должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, с производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций", — добавил Путин.У Сергея Шойгу, в свою очередь, на новой должности будет огромный пласт работы, добавил Путин. Экс-министр обладает большим опытом и знанием потребностей армии одновременно с возможностями промышленности.

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https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

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китай

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