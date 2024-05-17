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Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 17.05.2024 (обновлено: 13:14 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/boi-1946647168.html
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин
Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:59
2024-05-17T13:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
владимир путин
безопасность
россия
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин."Не вроде бы, а добиваются (успехов - ред.). Каждый день двигаются строго по плану", - сказал Путин на пресс-конференции, комментируя результативности боев в Харьковской области.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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харьковская область, владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Владимир Путин, Безопасность, Россия
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин

Путин: Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не вроде бы, а добиваются (успехов - ред.). Каждый день двигаются строго по плану", - сказал Путин на пресс-конференции, комментируя результативности боев в Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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