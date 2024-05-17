https://ria.ru/20240517/boi-1946647168.html
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин
Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:59
2024-05-17T12:59
2024-05-17T13:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
владимир путин
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин."Не вроде бы, а добиваются (успехов - ред.). Каждый день двигаются строго по плану", - сказал Путин на пресс-конференции, комментируя результативности боев в Харьковской области.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_191:0:2855:1998_1920x0_80_0_0_451c496b5ea3a25ed1cbba85e17a4b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Владимир Путин, Безопасность, Россия
Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин
Путин: Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области