https://ria.ru/20240517/boi-1946647168.html

Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин

Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин - РИА Новости, 17.05.2024

Россия добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил Путин

Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:59

2024-05-17T12:59

2024-05-17T13:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

владимир путин

безопасность

россия

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Россия ежедневно добивается результатов в боях в Харьковской области, заявил президент РФ Владимир Путин."Не вроде бы, а добиваются (успехов - ред.). Каждый день двигаются строго по плану", - сказал Путин на пресс-конференции, комментируя результативности боев в Харьковской области.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

россия

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харьковская область, владимир путин, безопасность, россия