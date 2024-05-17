https://ria.ru/20240517/blagoustroystvo-1946596682.html

В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера

В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера - РИА Новости, 17.05.2024

В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера

Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:35

2024-05-17T10:35

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "В Свиблове начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова… Специалисты уже приступили к обустройству пешеходных дорожек: устанавливают бордюры и устраивают слой из щебня. Кроме того, подготовили основания для детской и спортивной площадок и места для выгула собак", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект продолжает работу предыдущих лет, которую уже провели на близлежащих улицах. В прошлом году был благоустроен сквер между проездом Русанова и улицей Седова. Годом ранее специалисты обустроили зеленую территорию на Снежной улице, а в 2021-м реконструировали Капустинский пруд.

https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва