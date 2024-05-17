https://ria.ru/20240517/blagoustroystvo-1946596682.html
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера - РИА Новости, 17.05.2024
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера
Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:35
2024-05-17T10:35
2024-05-17T10:35
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "В Свиблове начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова… Специалисты уже приступили к обустройству пешеходных дорожек: устанавливают бордюры и устраивают слой из щебня. Кроме того, подготовили основания для детской и спортивной площадок и места для выгула собак", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект продолжает работу предыдущих лет, которую уже провели на близлежащих улицах. В прошлом году был благоустроен сквер между проездом Русанова и улицей Седова. Годом ранее специалисты обустроили зеленую территорию на Снежной улице, а в 2021-м реконструировали Капустинский пруд.
https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва