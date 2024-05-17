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В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера - РИА Новости, 17.05.2024
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10:35 17.05.2024
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В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера - РИА Новости, 17.05.2024
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера
Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:35
2024-05-17T10:35
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства. "В Свиблове начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова… Специалисты уже приступили к обустройству пешеходных дорожек: устанавливают бордюры и устраивают слой из щебня. Кроме того, подготовили основания для детской и спортивной площадок и места для выгула собак", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект продолжает работу предыдущих лет, которую уже провели на близлежащих улицах. В прошлом году был благоустроен сквер между проездом Русанова и улицей Седова. Годом ранее специалисты обустроили зеленую территорию на Снежной улице, а в 2021-м реконструировали Капустинский пруд.
https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВ московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера
В московском районе Свиблово начались работы по благоустройству сквера - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Работы по благоустройству сквера начались вдоль проезда Серебрякова в московском районе Свиблово, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
«
"В Свиблове начались работы по благоустройству сквера вдоль проезда Серебрякова… Специалисты уже приступили к обустройству пешеходных дорожек: устанавливают бордюры и устраивают слой из щебня. Кроме того, подготовили основания для детской и спортивной площадок и места для выгула собак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект продолжает работу предыдущих лет, которую уже провели на близлежащих улицах. В прошлом году был благоустроен сквер между проездом Русанова и улицей Седова. Годом ранее специалисты обустроили зеленую территорию на Снежной улице, а в 2021-м реконструировали Капустинский пруд.
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