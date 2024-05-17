https://ria.ru/20240517/belorussiya-1946737485.html

Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер

Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер - РИА Новости, 17.05.2024

Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер

Белоруссия меняет программы боевой подготовки с учетом опыта российских военных в СВО, которым российские военнослужащие делятся с белорусскими коллегами,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:30

2024-05-17T17:30

2024-05-17T17:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белоруссия

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg

МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Белоруссия меняет программы боевой подготовки с учетом опыта российских военных в СВО, которым российские военнослужащие делятся с белорусскими коллегами, сообщил старший офицер разведывательного штаба 120-й отдельной механизированной бригады белорусских вооруженных сил Евгений Скалкович. "За два года СВО российская армия очень далеко шагнула вперед, серьезно переработала свои программы боевой подготовки, ввели новые должности и специальности", - рассказал эксперт в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", опубликованном в его YouTube-канале. По словам Скалковича, в белорусской армии не особо отрабатывали бой в городе, бой и штурм в траншее, поскольку территория страны покрыта лесами, полями, реками. "Как показывает опыт современных конфликтов, основные бои ведутся в городской застройке, населенных пунктах того или иного размера. Это влияет на тактику подготовки подразделения", - отметил он. Скалкович отметил, что опыт, полученный в ходе СВО российскими военнослужащими, другими армиями в ходе конфликтов, в Белоруссии аккумулируют и перерабатывают. "Мы вносим изменения в свои программы боевой подготовки. Введены подготовка ведения боя в урбанизированной местности, включая оборону, штурм", - пояснил эксперт. По его словам, также в современной белорусской армии широко применяются различные приложения для мобильных устройств, ускоряющие производство расчетов артиллеристами, танкистами. "Наши военнослужащие осваивают программы, с помощью которых можно ускорять процесс управления войсками, и промежуток времени, который затрачивается между обнаружением цели и ее поражением, сокращается в разы. Ускоряется процесс передачи информации от солдата до командиров бригад и выше, что способствует более качественному выполнению поставленных задач, с меньшими потерями", - добавил Скалкович. Он напомнил, что в начале года белорусские военнослужащие прошли курсы подготовки инструкторов в 333-м центре вооруженных сил РФ, далее они будут передавать знания в белорусской армии. "Подготовка была очень насыщенной. Акцент был сделан на том, что нас обучали проводить занятия с мобилизованными лицами, а также личным составом, проходящим срочную службу, и контрактниками. Так как армия у нас в случае военного времени комплектуется за счет мобилизованных, главная задача – подготовить людей, которые еще вчера были на гражданке, проходили службу 10, 15, 20 лет назад, чтобы они восполнили свои знания и подготовленными могли идти в бой", - рассказал Скалкович.

https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942355683.html

https://ria.ru/20240131/instruktor-1924678821.html

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии