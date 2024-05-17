https://ria.ru/20240517/belorussiya-1946737485.html
Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер
Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер - РИА Новости, 17.05.2024
Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер
Белоруссия меняет программы боевой подготовки с учетом опыта российских военных в СВО, которым российские военнослужащие делятся с белорусскими коллегами,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:30
2024-05-17T17:30
2024-05-17T17:30
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МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Белоруссия меняет программы боевой подготовки с учетом опыта российских военных в СВО, которым российские военнослужащие делятся с белорусскими коллегами, сообщил старший офицер разведывательного штаба 120-й отдельной механизированной бригады белорусских вооруженных сил Евгений Скалкович. "За два года СВО российская армия очень далеко шагнула вперед, серьезно переработала свои программы боевой подготовки, ввели новые должности и специальности", - рассказал эксперт в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", опубликованном в его YouTube-канале. По словам Скалковича, в белорусской армии не особо отрабатывали бой в городе, бой и штурм в траншее, поскольку территория страны покрыта лесами, полями, реками. "Как показывает опыт современных конфликтов, основные бои ведутся в городской застройке, населенных пунктах того или иного размера. Это влияет на тактику подготовки подразделения", - отметил он. Скалкович отметил, что опыт, полученный в ходе СВО российскими военнослужащими, другими армиями в ходе конфликтов, в Белоруссии аккумулируют и перерабатывают. "Мы вносим изменения в свои программы боевой подготовки. Введены подготовка ведения боя в урбанизированной местности, включая оборону, штурм", - пояснил эксперт. По его словам, также в современной белорусской армии широко применяются различные приложения для мобильных устройств, ускоряющие производство расчетов артиллеристами, танкистами. "Наши военнослужащие осваивают программы, с помощью которых можно ускорять процесс управления войсками, и промежуток времени, который затрачивается между обнаружением цели и ее поражением, сокращается в разы. Ускоряется процесс передачи информации от солдата до командиров бригад и выше, что способствует более качественному выполнению поставленных задач, с меньшими потерями", - добавил Скалкович. Он напомнил, что в начале года белорусские военнослужащие прошли курсы подготовки инструкторов в 333-м центре вооруженных сил РФ, далее они будут передавать знания в белорусской армии. "Подготовка была очень насыщенной. Акцент был сделан на том, что нас обучали проводить занятия с мобилизованными лицами, а также личным составом, проходящим срочную службу, и контрактниками. Так как армия у нас в случае военного времени комплектуется за счет мобилизованных, главная задача – подготовить людей, которые еще вчера были на гражданке, проходили службу 10, 15, 20 лет назад, чтобы они восполнили свои знания и подготовленными могли идти в бой", - рассказал Скалкович.
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942355683.html
https://ria.ru/20240131/instruktor-1924678821.html
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945030845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
Белоруссия учитывает опыт ВС России в спецоперации, сообщил офицер
Белоруссия меняет программы боевой подготовки с учетом опыта ВС России в СВО
МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Белоруссия меняет программы боевой подготовки с учетом опыта российских военных в СВО, которым российские военнослужащие делятся с белорусскими коллегами, сообщил старший офицер разведывательного штаба 120-й отдельной механизированной бригады белорусских вооруженных сил Евгений Скалкович.
"За два года СВО российская армия очень далеко шагнула вперед, серьезно переработала свои программы боевой подготовки, ввели новые должности и специальности", - рассказал эксперт в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", опубликованном в его YouTube-канале.
По словам Скалковича, в белорусской армии не особо отрабатывали бой в городе, бой и штурм в траншее, поскольку территория страны покрыта лесами, полями, реками. "Как показывает опыт современных конфликтов, основные бои ведутся в городской застройке, населенных пунктах того или иного размера. Это влияет на тактику подготовки подразделения", - отметил он.
Скалкович отметил, что опыт, полученный в ходе СВО российскими военнослужащими, другими армиями в ходе конфликтов, в Белоруссии аккумулируют и перерабатывают. "Мы вносим изменения в свои программы боевой подготовки. Введены подготовка ведения боя в урбанизированной местности, включая оборону, штурм", - пояснил эксперт.
По его словам, также в современной белорусской армии широко применяются различные приложения для мобильных устройств, ускоряющие производство расчетов артиллеристами, танкистами. "Наши военнослужащие осваивают программы, с помощью которых можно ускорять процесс управления войсками, и промежуток времени, который затрачивается между обнаружением цели и ее поражением, сокращается в разы. Ускоряется процесс передачи информации от солдата до командиров бригад и выше, что способствует более качественному выполнению поставленных задач, с меньшими потерями", - добавил Скалкович.
Он напомнил, что в начале года белорусские военнослужащие прошли курсы подготовки инструкторов в 333-м центре вооруженных сил РФ, далее они будут передавать знания в белорусской армии. "Подготовка была очень насыщенной. Акцент был сделан на том, что нас обучали проводить занятия с мобилизованными лицами, а также личным составом, проходящим срочную службу, и контрактниками. Так как армия у нас в случае военного времени комплектуется за счет мобилизованных, главная задача – подготовить людей, которые еще вчера были на гражданке, проходили службу 10, 15, 20 лет назад, чтобы они восполнили свои знания и подготовленными могли идти в бой", - рассказал Скалкович.