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В Афганистане рассказали о контрактах с российскими компаниями по нефти - РИА Новости, 17.05.2024
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11:22 17.05.2024 (обновлено: 12:30 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/azizi-1946611987.html
В Афганистане рассказали о контрактах с российскими компаниями по нефти
В Афганистане рассказали о контрактах с российскими компаниями по нефти - РИА Новости, 17.05.2024
В Афганистане рассказали о контрактах с российскими компаниями по нефти
Афганистан заключает краткосрочные контракты с российскими компаниями по поставкам нефтепродуктов и нефти, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:22
2024-05-17T12:30
экономика
афганистан
россия — исламский мир: kazanforum 2024
нуриддин азизи
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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Афганистан заключает краткосрочные контракты с российскими компаниями по поставкам нефтепродуктов и нефти, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи на полях форума "Россия — Исламский мир: KazanForum". &quot;Контракты есть со многими компаниями. Естественно, эти соглашения есть у нашего частного сектора, но контракты временные, а не действующие на постоянной основе. Например, они заключаются на полгода, на три месяца, четыре — в объемах, например, десять тысяч тонн, пятьдесят тысяч тонн. Когда контракт заканчивается, то заключается повторно&quot;, — сказал он.Афганистан нарастил импорт российских нефтепродуктов, но в прошлом году возникли определенные ограничения, добавил Азизи, выразив надежду, что в дальнейшем таких ограничений не будет. По словам исполняющего обязанности министра, Афганистан нуждается в порядка четырех миллионах тонн нефтепродуктов и нефти в год, часть из этого обеспечивается за счет поставок из Ирана и Туркмении.
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html
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экономика, афганистан, россия — исламский мир: kazanforum 2024, нуриддин азизи
Экономика, Афганистан, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Нуриддин Азизи
В Афганистане рассказали о контрактах с российскими компаниями по нефти

Азизи: Афганистан заключает краткосрочные контракты с российскими компаниями

© Фотохост-агентство/РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи
© Фотохост-агентство/РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Афганистан заключает краткосрочные контракты с российскими компаниями по поставкам нефтепродуктов и нефти, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи на полях форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
«

"Контракты есть со многими компаниями. Естественно, эти соглашения есть у нашего частного сектора, но контракты временные, а не действующие на постоянной основе. Например, они заключаются на полгода, на три месяца, четыре — в объемах, например, десять тысяч тонн, пятьдесят тысяч тонн. Когда контракт заканчивается, то заключается повторно", — сказал он.

Афганистан нарастил импорт российских нефтепродуктов, но в прошлом году возникли определенные ограничения, добавил Азизи, выразив надежду, что в дальнейшем таких ограничений не будет. По словам исполняющего обязанности министра, Афганистан нуждается в порядка четырех миллионах тонн нефтепродуктов и нефти в год, часть из этого обеспечивается за счет поставок из Ирана и Туркмении.
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Россия и Афганистан торгуют энергоресурсами, сельхозпродукцией
15 мая, 08:54
 
ЭкономикаАфганистанРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024Нуриддин Азизи
 
 
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