Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные дронами атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. С самого утра село Грузское Борисовского района атаковано дронами: всего было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждено 2 транспортных средства. Никто из мирных жителей не пострадал", — написал Гладков.
⠀Губернатор уточнил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное домовладение, в результате взрыва повреждены хозпостройка и забор.
⠀Гладков подчеркнул, что в последнее время в разы участились атаки ВСУ беспилотниками, и к сообщению прикрепил памятку с алгоритмом действий при обнаружении беспилотника. "Запомните сами и обучите детей алгоритму действий при угрозе атаки БПЛА. Берегите себя и своих близких", - добавил губернатор.
В ночь на пятницу Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе в поселке Октябрьский Белгородского района атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). В результате взрыва от полученных ран скончались женщина и ребенок. Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка - произошло возгорание одного из резервуаров.
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