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Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ataka-1946644174.html
Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области
Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области
Украинские военные дронами атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:57
2024-05-17T12:57
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные дронами атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. С самого утра село Грузское Борисовского района атаковано дронами: всего было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждено 2 транспортных средства. Никто из мирных жителей не пострадал", — написал Гладков. ⠀Губернатор уточнил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное домовладение, в результате взрыва повреждены хозпостройка и забор. ⠀Гладков подчеркнул, что в последнее время в разы участились атаки ВСУ беспилотниками, и к сообщению прикрепил памятку с алгоритмом действий при обнаружении беспилотника. "Запомните сами и обучите детей алгоритму действий при угрозе атаки БПЛА. Берегите себя и своих близких", - добавил губернатор. В ночь на пятницу Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе в поселке Октябрьский Белгородского района атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). В результате взрыва от полученных ран скончались женщина и ребенок. Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка - произошло возгорание одного из резервуаров.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные дронами атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. С самого утра село Грузское Борисовского района атаковано дронами: всего было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждено 2 транспортных средства. Никто из мирных жителей не пострадал", — написал Гладков.
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⠀Губернатор уточнил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное домовладение, в результате взрыва повреждены хозпостройка и забор.
⠀Гладков подчеркнул, что в последнее время в разы участились атаки ВСУ беспилотниками, и к сообщению прикрепил памятку с алгоритмом действий при обнаружении беспилотника. "Запомните сами и обучите детей алгоритму действий при угрозе атаки БПЛА. Берегите себя и своих близких", - добавил губернатор.
В ночь на пятницу Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе в поселке Октябрьский Белгородского района атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). В результате взрыва от полученных ран скончались женщина и ребенок. Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка - произошло возгорание одного из резервуаров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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