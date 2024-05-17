https://ria.ru/20240517/ataka-1946644174.html

Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области

Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области - РИА Новости, 17.05.2024

Украинские дроны атаковали несколько сел в Белгородской области

Украинские военные дронами атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:57

2024-05-17T12:57

2024-05-17T12:57

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные дронами атаковали несколько сел в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. С самого утра село Грузское Борисовского района атаковано дронами: всего было сброшено 4 взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало. В результате взрывов повреждено 2 транспортных средства. Никто из мирных жителей не пострадал", — написал Гладков. ⠀Губернатор уточнил, что в селе Веселая Лопань Белгородского района беспилотник влетел в частное домовладение, в результате взрыва повреждены хозпостройка и забор. ⠀Гладков подчеркнул, что в последнее время в разы участились атаки ВСУ беспилотниками, и к сообщению прикрепил памятку с алгоритмом действий при обнаружении беспилотника. "Запомните сами и обучите детей алгоритму действий при угрозе атаки БПЛА. Берегите себя и своих близких", - добавил губернатор. В ночь на пятницу Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе в поселке Октябрьский Белгородского района атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). В результате взрыва от полученных ран скончались женщина и ребенок. Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка - произошло возгорание одного из резервуаров.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков