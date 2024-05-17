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В Москве арестовали бывшего полицейского за постановку нелегалов на учет

В Москве арестовали бывшего полицейского за постановку нелегалов на учет - РИА Новости, 17.05.2024

В Москве арестовали бывшего полицейского за постановку нелегалов на учет

Бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции, который ставил на учет нелегалов, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале судов... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:12

2024-05-17T22:12

2024-05-17T22:12

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции, который ставил на учет нелегалов, арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования в отношении Галкина Алексея Васильевича об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 17 июля", - говорится в сообщении. СК РФ ранее сообщил, что ряд сотрудников управления по вопросам миграции столичного главка МВД систематически брали взятки от представителей строек, на которых работали нелегальные мигранты. С января 2022 по декабрь 2023 года они получили более 20 миллионов рублей. Ранее были арестованы трое обвиняемых.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)