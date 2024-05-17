Ефимов: в Новой Москве завершили строительство ледовой арены
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Крытую 18-метровую ледовую арену с искусственным льдом построили на Индустриальной улице в Новой Москве – ее возвели за счет частных инвестиций, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Завершили возведение трехэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
До объекта будет удобно добираться спортсменам Щербинки и поселений восточной части Новой Москва. Застройщиком выступило ООО "Арена".
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин добавил, что развитию спортивной инфраструктуры в ТиНАО уделяется большое внимание. "Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу Москвы, в рамках которой предусмотрены затраты на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами и тренажерными залами в поселке завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке", - сказал он.
Так, по его словам, в Кокошкине инвестор приступил к строительству Центра подготовки сборных команд РФ баскетбола.
Всего с момента присоединения территорий к столице в Новой Москве возвели 13 спортивных объектов.