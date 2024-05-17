https://ria.ru/20240517/arena-1946549984.html

Ефимов: в Новой Москве завершили строительство ледовой арены

Ефимов: в Новой Москве завершили строительство ледовой арены - РИА Новости, 17.05.2024

Ефимов: в Новой Москве завершили строительство ледовой арены

Крытую 18-метровую ледовую арену с искусственным льдом построили на Индустриальной улице в Новой Москве – ее возвели за счет частных инвестиций, сообщил заммэра РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:05

2024-05-17T10:05

2024-05-17T10:45

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Крытую 18-метровую ледовую арену с искусственным льдом построили на Индустриальной улице в Новой Москве – ее возвели за счет частных инвестиций, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Завершили возведение трехэтажной ледовой арены общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Комплекс включает в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, раздевалки и административные помещения", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.До объекта будет удобно добираться спортсменам Щербинки и поселений восточной части Новой Москва. Застройщиком выступило ООО "Арена".Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин добавил, что развитию спортивной инфраструктуры в ТиНАО уделяется большое внимание. "Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу Москвы, в рамках которой предусмотрены затраты на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами и тренажерными залами в поселке завода Мосрентген района Коммунарка и Троицке", - сказал он.Так, по его словам, в Кокошкине инвестор приступил к строительству Центра подготовки сборных команд РФ баскетбола.Всего с момента присоединения территорий к столице в Новой Москве возвели 13 спортивных объектов.

https://ria.ru/20240516/efimov-1946270364.html

https://ria.ru/20240516/efimov-1946271692.html

тинао

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тинао, владимир ефимов (правительство москвы)