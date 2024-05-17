https://ria.ru/20240517/almazy-1946726104.html

СМИ: США пересматривают части запрета G7 против российских алмазов

СМИ: США пересматривают части запрета G7 против российских алмазов - РИА Новости, 17.05.2024

СМИ: США пересматривают части запрета G7 против российских алмазов

США пересматривают самый жесткие элементы запрета G7 в отношении российских алмазов после выражения недовольства странами Африки, огранщиками в Индии и... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:57

2024-05-17T16:57

2024-05-17T17:04

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. США пересматривают самый жесткие элементы запрета G7 в отношении российских алмазов после выражения недовольства странами Африки, огранщиками в Индии и ювелирами в Нью-Йорке, передает агентство Reuters со ссылкой на источники."Соединенные Штаты проводят переоценку самых жестких элементов запрета на российские алмазы от G7", - говорится в сообщении агентства.Три источника заявили, что Вашингтон стал холодно относиться к идее введения механизма отслеживания алмазов, обсуждения этой темы застопорились, при этом один из представителей администрации президента США Джо Байдена заявил, что работа этого механизма будет касаться только ЕС, но не США."Нужно сделать это так, чтобы учитывались озабоченности африканских партнеров и африканских производителей, учитывались мнения индийских партнеров и партнеров в ОАЭ ", - сказал чиновник. По его словам, также нужно "обеспечить, чтобы это работало для индустрии США".Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен.Представитель Еврокомиссии ранее сообщил РИА Новости, что в настоящее время система контроля и сертификации алмазов для обеспечения антироссийских санкций действует в тестовом режиме. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС в рамках запрета G7 на поставки камней из России поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре (AWDC) в Антверпене.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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