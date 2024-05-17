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Глава Минфина США на встрече G7 обсудит замороженные российские активы

Глава Минфина США на встрече G7 обсудит замороженные российские активы - РИА Новости, 17.05.2024

Глава Минфина США на встрече G7 обсудит замороженные российские активы

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе поездки в Италию 23-25 мая для участия в министерских встречах "Большой семерки" (G7) обсудит возможности... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:43

2024-05-17T19:43

2024-05-17T19:43

россия

украина

киев

джанет йеллен

сергей марченко

сергей лавров

евросоюз

g7

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе поездки в Италию 23-25 мая для участия в министерских встречах "Большой семерки" (G7) обсудит возможности использования замороженных суверенных активов РФ для поддержки Украины, заявили в американском минфине. "Находясь в Италии, госсекретарь Йеллен обсудит с партнерами пути дальнейшего ужесточения санкций против военно-промышленного комплекса России, а также способы, которые позволят открыть доступ к использованию российских суверенных активов в интересах Украины", - сообщили в ведомстве. Во встречах министров финансов и глав центробанков G7 также примет участие глава украинского минфина Сергей Марченко. Ранее американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов РФ. Ожидалось, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов. Вместе с тем, в четверг в госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования активов РФ и о текущем статусе согласования подхода с G7 сообщили, что Вашингтон не готов говорить о конкретном времени и все еще продолжает консультации с партнерами по "Большой семерке". В минфине США не ответили на запрос РИА Новости о прогрессе согласования вопроса с западными союзниками. В четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

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россия, украина, киев, джанет йеллен, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире