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МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов - РИА Новости, 17.05.2024
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17:04 17.05.2024 (обновлено: 17:24 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/aktivy-1946727708.html
МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов
МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов - РИА Новости, 17.05.2024
МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов
Россия будет неизменно руководствоваться правом на ответ на инициативу по изъятию "замороженных" Эстонией российских активов в пользу Украины, заявила... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:04
2024-05-17T17:24
эстония
россия
украина
мария захарова
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия будет неизменно руководствоваться правом на ответ на инициативу по изъятию "замороженных" Эстонией российских активов в пользу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. Закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине"."В ходе нынешнего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику стороны решительно осудили в совместном заявлении "инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств" и подчеркнули "право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами". Россия будет неизменно руководствоваться этим неотъемлемым правом", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Захарова также назвала любые противоправные действия по захвату собственности РФ как разбой. "Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права", - добавила она.
https://ria.ru/20240516/estoniya-1946507886.html
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эстония, россия, украина, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика
Эстония, Россия, Украина, Мария Захарова, Санкции в отношении России, Экономика
МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов

МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов в пользу Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия будет неизменно руководствоваться правом на ответ на инициативу по изъятию "замороженных" Эстонией российских активов в пользу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. Закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине".
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"В ходе нынешнего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику стороны решительно осудили в совместном заявлении "инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств" и подчеркнули "право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами". Россия будет неизменно руководствоваться этим неотъемлемым правом", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Захарова также назвала любые противоправные действия по захвату собственности РФ как разбой. "Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права", - добавила она.
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