https://ria.ru/20240517/aktivy-1946727708.html

МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов

МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов - РИА Новости, 17.05.2024

МИД пригрозил Эстонии ответом на изъятие российских активов

Россия будет неизменно руководствоваться правом на ответ на инициативу по изъятию "замороженных" Эстонией российских активов в пользу Украины, заявила... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:04

2024-05-17T17:04

2024-05-17T17:24

эстония

россия

украина

мария захарова

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия будет неизменно руководствоваться правом на ответ на инициативу по изъятию "замороженных" Эстонией российских активов в пользу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы. Закон позволяет использовать замороженные активы "в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине"."В ходе нынешнего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику стороны решительно осудили в совместном заявлении "инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств" и подчеркнули "право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами". Россия будет неизменно руководствоваться этим неотъемлемым правом", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Захарова также назвала любые противоправные действия по захвату собственности РФ как разбой. "Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права", - добавила она.

https://ria.ru/20240516/estoniya-1946507886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, россия, украина, мария захарова, санкции в отношении россии, экономика