https://ria.ru/20240517/aktivy-1946675106.html

Минфин прокомментировал слухи о второй волне обмена замороженных активов

Минфин прокомментировал слухи о второй волне обмена замороженных активов - РИА Новости, 17.05.2024

Минфин прокомментировал слухи о второй волне обмена замороженных активов

О второй волне обмена замороженных активов граждан РФ говорить преждевременно, результатов первой волны еще увидели, сообщил журналистам замминистра финансов... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:06

2024-05-17T14:06

2024-05-17T14:06

экономика

россия

казань

россия — исламский мир: kazanforum 2024

министерство финансов рф (минфин россии)

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. О второй волне обмена замороженных активов граждан РФ говорить преждевременно, результатов первой волны еще увидели, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023". "Про вторую волну говорить еще рано. Потому что мы еще не увидели результатов первой волны, поэтому нам надо сначала все отработать по первой части, а потом уже приступать по каким-то дополнительным предложениям", - ответил Чебесков на соответствующий вопрос. Прием заявок граждан РФ в рамках обмена замороженными активами стартовал 25 марта и завершился 8 мая. Физические лица-резиденты могли предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов. Полный перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предложить к продаже, и начальная стоимость каждой из них опубликованы на сайте оператора обмена - компании "Инвестиционная палата". Выкуп пройдет в соответствии с указом президента РФ от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html

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казань

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экономика, россия, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024, министерство финансов рф (минфин россии)