https://ria.ru/20240517/aksakov-1946612459.html

Аксаков предложил расширить эксперимент по внедрению исламского банкинга

Аксаков предложил расширить эксперимент по внедрению исламского банкинга - РИА Новости, 17.05.2024

Аксаков предложил расширить эксперимент по внедрению исламского банкинга

Эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:24

2024-05-17T11:24

2024-05-17T11:24

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россия

казань

анатолий аксаков

госдума рф

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая – РИА Новости. Эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Стоит вопрос о расширении числа участников, меня атакуют представители Ингушетии… Я думаю, что вполне можно было рассмотреть вопрос о расширении числа участников...", - сказал Аксаков, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum". По его словам, большой интерес к такому виду финансов проявляет и Чувашия. "Я бы предложил два региона дополнительно включить в этот эксперимент", - добавил депутат. Также он рассказал о планах подготовить новые стандарты исламского банкинга, направленные в том числе на определение принципов работы в этой сфере и отсечения от нее недобросовестных участников. "Очень важно провести стандартизацию исламских продуктов, чтобы не было лазеек для тех, кто хочет использовать этот канал для проведения своих операций, то есть воспользоваться какими-то льготами, какими-то вариантами для того, чтобы проводить недобросовестные операции", - пояснил он. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240502/banking-1943521721.html

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экономика, россия, казань, анатолий аксаков, госдума рф, россия — исламский мир: kazanforum 2024