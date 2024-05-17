https://ria.ru/20240517/afganistan-1946691418.html

Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана

Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана - РИА Новости, 17.05.2024

Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана

Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:08

2024-05-17T15:08

2024-05-17T15:14

россия

афганистан

экономика

россия — исламский мир: kazanforum 2024

алексей оверчук

марат хуснуллин

казань

организация исламского сотрудничества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945635921_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_7aa88a96efef7b32712e0813b21afe84.jpg

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Да, здесь принимает участие делегация Афганистана. У меня только что была с ними встреча. Мы обсудили широкий комплекс возможных направлений нашего сотрудничества. У нас очень активно идет рост взаимной торговли, хотя, конечно, сама взаимная торговля в абсолютных цифрах очень небольшая, примерно 560 миллионов долларов в прошлом году. Это для такой страны, как Афганистан, с населением 40 миллионов человек, очень небольшая цифра", - сказал он журналистам в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20240517/import-1946676708.html

россия

афганистан

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, афганистан, экономика, россия — исламский мир: kazanforum 2024, алексей оверчук, марат хуснуллин, казань, организация исламского сотрудничества