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Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана
Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана - РИА Новости, 17.05.2024
Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана
Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:08
2024-05-17T15:08
2024-05-17T15:14
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алексей оверчук
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Да, здесь принимает участие делегация Афганистана. У меня только что была с ними встреча. Мы обсудили широкий комплекс возможных направлений нашего сотрудничества. У нас очень активно идет рост взаимной торговли, хотя, конечно, сама взаимная торговля в абсолютных цифрах очень небольшая, примерно 560 миллионов долларов в прошлом году. Это для такой страны, как Афганистан, с населением 40 миллионов человек, очень небольшая цифра", - сказал он журналистам в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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россия, афганистан, экономика, россия — исламский мир: kazanforum 2024, алексей оверчук, марат хуснуллин, казань, организация исламского сотрудничества
Россия, Афганистан, Экономика, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Казань, Организация исламского сотрудничества
Оверчук оценил объем торговли России и Афганистана
Оверчук: объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил $560 млн