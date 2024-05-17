https://ria.ru/20240517/afganistan-1946627393.html
В Афганистане заявили о готовности участвовать в работе МТК "Север-Юг"
В Афганистане заявили о готовности участвовать в работе МТК "Север-Юг" - РИА Новости, 17.05.2024
В Афганистане заявили о готовности участвовать в работе МТК "Север-Юг"
Афганистан готов участвовать в работе международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:06
2024-05-17T12:06
2024-05-17T12:06
экономика
россия
афганистан
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марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
нуриддин азизи
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Афганистан готов участвовать в работе международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи. "Я прошу господина (вице-премьера РФ Марата) Хуснуллина, чтобы представили и предложили Афганистан как активного участника коридора "Север-Юг". Мы обещаем, что Афганистан будет активным участником и будет делать со своей стороны все, чтобы осуществлять этот проект", - сказал он в ходе сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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экономика, россия, афганистан, иран, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024, нуриддин азизи
Экономика, Россия, Афганистан, Иран, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Нуриддин Азизи
В Афганистане заявили о готовности участвовать в работе МТК "Север-Юг"
Министр Азизи: Афганистан готов участвовать в работе МТК "Север-Юг"