https://ria.ru/20240517/abkhaziya-1946732508.html
Власти Абхазии рассказали, как будут развивать туризм в республике
Власти Абхазии рассказали, как будут развивать туризм в республике - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Абхазии рассказали, как будут развивать туризм в республике
Власти Абхазии ожидают рост турпотока в 2024 году на 20 процентов, то есть до 1,7 миллиона гостей, сообщил замминистра туризма республики Астамур Барциц на... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:26
2024-05-17T17:26
2024-05-17T17:26
туризм
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абхазия
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СУХУМ, 17 мая — РИА Новости. Власти Абхазии ожидают рост турпотока в 2024 году на 20 процентов, то есть до 1,7 миллиона гостей, сообщил замминистра туризма республики Астамур Барциц на встрече с российскими журналистами.Для приема расширяется отельная база. В прошлом году были открыты 17 гостиниц, где могут разместиться 3,5 тысячи отдыхающих и 180 мини-отелей и гостевых домов. В 2024 году в Абхазии готовы принимать туристов 1024 объекта размещения, рассчитанные на 46 тысяч койкомест, рассказал чиновник.Отдых круглый годАстамур Барциц отметил, что сейчас большинство туристов считают Абхазию пляжным направлением. При этом курорты республики могут стать круглогодичными. "Климат и природные условия позволяют", - говорит он. Для этого в стране развивают экскурсионный туризм."С советских времен в Абхазии имеется две визитные карточки – озеро Рица и Новый Афон, где на небольшой территории в пешей доступности есть семь достопримечательностей. Главная среди них – пещера, - объясняет Барциц. - Из недавно открытых стоит посетить этнопарк "Апсны" под Гудаутой, где туристы знакомятся с традициями абхазского народа".Кроме того, в республике развивают активный туризм (на сборы приезжают спортивные команды), деловой (фирмы проводят здесь конференции) и гастрономический. Например, в село Дурипш пять тысяч путешественников в год приезжают на традиционное абхазское застолье.Сколько стоит летний отдых в АбхазииСпрос на летние туры в Абхазию за год вырос на 22 процента, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Отдых в республики забронировали 13 процентов клиентов. Больше туристов – 57 процентов - поедет только в Краснодарский край. Абхазия опередила по числу заказов Минводы, Крым и Белоруссию.Цены на путевки за год выросли на семь, а то и 11 процентов. Главная причина – удорожание стоимости билетов на поезд и самолет, пояснил Астамур Барциц.По данным "Алеан", средняя стоимость недельного тура с питанием на лето – от 60 до 80 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых по системе "все включено" стоит от 55 тысяч рублей на двоих.Интерес к каникулам в республике растет и в межсезонье. Так, в первом квартале в республике отдохнуло на 30 процентов туристов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Спрос на предстоящие осень-зиму превышает прошлогодние показатели на 60 процентов.
https://ria.ru/20240517/turtsiya-1945733732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, абхазия, краснодарский край, туризм, туристы, сухум, отдых на море, куда можно лететь, достопримечательности, гудаутский район, черное море, гагра, курорт, отели, гостиницы, авиарейсы, сочи
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Краснодарский край, Туризм, туристы, Сухум, Отдых на море, куда можно лететь, Достопримечательности, Гудаутский район, Черное море, Гагра, Курорт, Отели, Гостиницы, авиарейсы, Сочи
Власти Абхазии рассказали, как будут развивать туризм в республике
Власти Абхазии рассказали, как сделать курорты республики круглогодичными
СУХУМ, 17 мая — РИА Новости. Власти Абхазии ожидают рост турпотока в 2024 году на 20 процентов, то есть до 1,7 миллиона гостей, сообщил замминистра туризма республики Астамур Барциц на встрече с российскими журналистами.
Для приема расширяется отельная база. В прошлом году были открыты 17 гостиниц, где могут разместиться 3,5 тысячи отдыхающих и 180 мини-отелей и гостевых домов. В 2024 году в Абхазии готовы принимать туристов 1024 объекта размещения, рассчитанные на 46 тысяч койкомест, рассказал чиновник.
Астамур Барциц отметил, что сейчас большинство туристов считают Абхазию пляжным направлением. При этом курорты республики могут стать круглогодичными. "Климат и природные условия позволяют", - говорит он. Для этого в стране развивают экскурсионный туризм.
Абхазия. Новоафонский монастырь
1 из 3
Этнопарк Апсны в Абхазии. Танцевальный коллектив Афыртын
2 из 3
Замглавы минтуризма Абхазии Астамур Барциц
3 из 3
Абхазия. Новоафонский монастырь
1 из 3
Этнопарк Апсны в Абхазии. Танцевальный коллектив Афыртын
2 из 3
Замглавы минтуризма Абхазии Астамур Барциц
3 из 3
«
"С советских времен в Абхазии имеется две визитные карточки – озеро Рица и Новый Афон, где на небольшой территории в пешей доступности есть семь достопримечательностей. Главная среди них – пещера, - объясняет Барциц. - Из недавно открытых стоит посетить этнопарк "Апсны" под Гудаутой, где туристы знакомятся с традициями абхазского народа".
Кроме того, в республике развивают активный туризм (на сборы приезжают спортивные команды), деловой (фирмы проводят здесь конференции) и гастрономический. Например, в село Дурипш пять тысяч путешественников в год приезжают на традиционное абхазское застолье.
Сколько стоит летний отдых в Абхазии
Спрос на летние туры в Абхазию за год вырос на 22 процента, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Отдых в республики забронировали 13 процентов клиентов. Больше туристов – 57 процентов - поедет только в Краснодарский край. Абхазия опередила по числу заказов Минводы, Крым и Белоруссию.
Цены на путевки за год выросли на семь, а то и 11 процентов. Главная причина – удорожание стоимости билетов на поезд и самолет, пояснил Астамур Барциц.
По данным "Алеан", средняя стоимость недельного тура с питанием на лето – от 60 до 80 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых по системе "все включено" стоит от 55 тысяч рублей на двоих.
Интерес к каникулам в республике растет и в межсезонье. Так, в первом квартале в республике отдохнуло на 30 процентов туристов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Спрос на предстоящие осень-зиму превышает прошлогодние показатели на 60 процентов.