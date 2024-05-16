https://ria.ru/20240516/zuby-1946455281.html

Мособлдума упростила получение услуги бесплатного зубопротезирования

Мособлдума упростила получение услуги бесплатного зубопротезирования - РИА Новости, 16.05.2024

Мособлдума упростила получение услуги бесплатного зубопротезирования

Московская областная дума приняла закон об упрощении процедуры получения мер поддержки при протезировании зубов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:44

2024-05-16T15:44

2024-05-16T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московская областная дума приняла закон об упрощении процедуры получения мер поддержки при протезировании зубов. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева.По его словам, новые правила предполагают устранение одного из условий."Убирается условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медорганизации по месту жительства", – пояснил Голубев.Теперь жители Подмосковья могут рассчитывать на оказание услуги в любом учреждении из перечня. Само оформление осуществляется на портале "Госуслуги".

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)