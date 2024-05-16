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В Госдуме предложили ввести новый знак "Выгул животных" - РИА Новости, 16.05.2024
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19:29 16.05.2024 (обновлено: 20:49 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/znak-1946520958.html
В Госдуме предложили ввести новый знак "Выгул животных"
В Госдуме предложили ввести новый знак "Выгул животных" - РИА Новости, 16.05.2024
В Госдуме предложили ввести новый знак "Выгул животных"
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести дорожный знак "Выгул животных", документ имеется в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:29
2024-05-16T20:49
общество
авто
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 16 май — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести дорожный знак "Выгул животных", документ имеется в распоряжении РИА Новости."В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных", — написал депутат.По его словам, знак будет предупреждать о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных. Похожим образом водителей уведомляют с помощью знака "Дети". Даванков добавил, что аварии с участием собак часто происходят из-за нахождения питомцев рядом с участками дорог недалеко от специально оборудованных мест для выгула.
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общество, авто, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести новый знак "Выгул животных"

Вице-спикер ГД Даванков предложил ввести новый знак "Выгул животных"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 май — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву с предложением ввести дорожный знак "Выгул животных", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных", — написал депутат.
По его словам, знак будет предупреждать о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или иных подобных мест, на проезжей части которой возможно появление домашних животных. Похожим образом водителей уведомляют с помощью знака "Дети".
Даванков добавил, что аварии с участием собак часто происходят из-за нахождения питомцев рядом с участками дорог недалеко от специально оборудованных мест для выгула.
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13 ноября 2023, 16:38
 
ОбществоАвтоРоссияВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
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