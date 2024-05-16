https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946523834.html

На Украине опасаются влияния дискуссий о легитимности Зеленского, пишут СМИ

На Украине опасаются влияния дискуссий о легитимности Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

На Украине опасаются влияния дискуссий о легитимности Зеленского, пишут СМИ

Сторонники Владимира Зеленского опасаются влияния дискуссий о его легитимности на общественное мнение на Украине, сообщает в четверг издание Economist. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:43

2024-05-16T19:43

2024-05-16T19:49

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сторонники Владимира Зеленского опасаются влияния дискуссий о его легитимности на общественное мнение на Украине, сообщает в четверг издание Economist. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. "В частном порядке существует обеспокоенность тем эффектом, который постоянные обсуждения (о легитимности Зеленского - ред.) могут оказывать на общественное мнение", - говорится в сообщении издания. По данным опроса, проведенного Economist, один из шести граждан Украины считает, что статус Зеленского 21 мая претерпит некие изменения. Такие показатели, считает издание, могут со временем привести к ослаблению поддержки со стороны международного сообщества. Отмечается, что в Киеве царят все более тревожные настроения, некоторые из оппонентов Зеленского указывают на то, что в указанную дату он лишится политической власти. "Роман Украины с бывшим актером-комиком, похоже, подходит к концу", - подчеркивает журнал. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937267868.html

https://ria.ru/20240214/polnomochiya-1927314121.html

https://ria.ru/20240219/zelenskiy-1928156043.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дмитрий песков, верховная рада украины