https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946449082.html

Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова

Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова - РИА Новости, 16.05.2024

Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел заседание ставки в Харькове, и признал, что ситуация складывается невыгодно для ВСУ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:29

2024-05-16T15:29

2024-05-16T16:23

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел заседание ставки в Харькове, и признал, что ситуация складывается невыгодно для ВСУ."Направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — написал он.О том, что ситуация в Харьковской области становится критической для ВСУ, говорил на днях глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. По его мнению, перенаправить в этот регион резервы будет сложно, поскольку они сконцентрированы в других районах.В конце прошлой недели российские войска начали активные действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а 15 мая — Глубокое и Лукьянцы.

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946415388.html

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в мире, украина, харьковская область, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины