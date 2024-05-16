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Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова - РИА Новости, 16.05.2024
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15:29 16.05.2024 (обновлено: 16:23 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946449082.html
Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова
Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова - РИА Новости, 16.05.2024
Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел заседание ставки в Харькове, и признал, что ситуация складывается невыгодно для ВСУ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:29
2024-05-16T16:23
в мире
украина
харьковская область
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел заседание ставки в Харькове, и признал, что ситуация складывается невыгодно для ВСУ."Направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — написал он.О том, что ситуация в Харьковской области становится критической для ВСУ, говорил на днях глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. По его мнению, перенаправить в этот регион резервы будет сложно, поскольку они сконцентрированы в других районах.В конце прошлой недели российские войска начали активные действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а 15 мая — Глубокое и Лукьянцы.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html
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украина
харьковская область
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в мире, украина, харьковская область, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Крайне сложно. Зеленский сообщил плохие новости из Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки в Харькове

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что провел заседание ставки в Харькове, и признал, что ситуация складывается невыгодно для ВСУ.
"Направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — написал он.
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Зеленский назвал условие потери Харькова
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О том, что ситуация в Харьковской области становится критической для ВСУ, говорил на днях глава украинской военной разведки Кирилл Буданов*. По его мнению, перенаправить в этот регион резервы будет сложно, поскольку они сконцентрированы в других районах.
В конце прошлой недели российские войска начали активные действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Минобороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а 15 мая — Глубокое и Лукьянцы.
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В миреУкраинаХарьковская областьХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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