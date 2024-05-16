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Зеленский назвал условие потери Харькова - РИА Новости, 16.05.2024
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15:11 16.05.2024 (обновлено: 17:05 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html
Зеленский назвал условие потери Харькова
Зеленский назвал условие потери Харькова - РИА Новости, 16.05.2024
Зеленский назвал условие потери Харькова
Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:11
2024-05-16T17:05
в мире
украина
харьков
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
виталий ганчев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC."Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. &lt;…&gt; Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим", — сказал он.Зеленский признал, что ситуация на фронте крайне серьезная, и обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Он также заявил, что американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946415388.html
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в мире, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, виталий ганчев
В мире, Украина, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев
Зеленский назвал условие потери Харькова

Президент Украины Зеленский допустил потерю Харькова

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.
"Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим", — сказал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Заставят. СМИ раскрыли, чем Зеленскому грозит ситуация под Харьковом
Вчера, 14:01
Зеленский признал, что ситуация на фронте крайне серьезная, и обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Он также заявил, что американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.
Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Италии рассказали, что Россия устроила ВСУ в Харьковской области
15 мая, 14:54
 
В миреУкраинаХарьковХарьковская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВиталий Ганчев
 
 
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