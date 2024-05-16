https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html
Зеленский назвал условие потери Харькова
Зеленский назвал условие потери Харькова - РИА Новости, 16.05.2024
Зеленский назвал условие потери Харькова
Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:11
2024-05-16T15:11
2024-05-16T17:05
в мире
украина
харьков
харьковская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC."Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим", — сказал он.Зеленский признал, что ситуация на фронте крайне серьезная, и обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Он также заявил, что американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946415388.html
https://ria.ru/20240515/vsu-1946153013.html
украина
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, виталий ганчев
В мире, Украина, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев
Зеленский назвал условие потери Харькова
Президент Украины Зеленский допустил потерю Харькова
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC
.
"Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим", — сказал он.
Зеленский признал, что ситуация на фронте крайне серьезная, и обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Он также заявил, что американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.
Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.