https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html

Зеленский назвал условие потери Харькова

Зеленский назвал условие потери Харькова - РИА Новости, 16.05.2024

Зеленский назвал условие потери Харькова

Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:11

2024-05-16T15:11

2024-05-16T17:05

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вооруженные силы украины

виталий ганчев

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC."Все, что нам нужно, — это две системы Patriot. <…> Россия не сможет взять Харьков, если мы их получим", — сказал он.Зеленский признал, что ситуация на фронте крайне серьезная, и обвинил все мировое общество в отсутствии должной поддержки Украины. Он также заявил, что американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролируют запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946415388.html

https://ria.ru/20240515/vsu-1946153013.html

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в мире, украина, харьков, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, виталий ганчев