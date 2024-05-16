https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946415388.html

Заставят. СМИ раскрыли, чем Зеленскому грозит ситуация под Харьковом

Заставят. СМИ раскрыли, чем Зеленскому грозит ситуация под Харьковом - РИА Новости, 16.05.2024

Заставят. СМИ раскрыли, чем Зеленскому грозит ситуация под Харьковом

После того, как российская армия перешла в наступление на Харьковском направлении, положение ВСУ стало критическим, это может привести к поражению Киева, пишет... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:01

в мире

киев

россия

харьковская область

владимир зеленский

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. После того, как российская армия перешла в наступление на Харьковском направлении, положение ВСУ стало критическим, это может привести к поражению Киева, пишет Al Jazeera."Достижение этой цели может открыть российской армии путь к установлению контроля над Харьковом и Одессой и тем самым вынудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение на условиях Москвы", — пишет издание.В материале сообщается, что Киев допустил серьёзную ошибку, неоднократно атаковав приграничные районы России ракетами и беспилотниками, что дало еще сильнее подтолкнуло ее начать контрнаступление, чтобы защитить Белгород.Издание указывает, что новое наступление российской армии стало началом решающей битвы, в ходе которой будет перейден Рубикон в украинском конфликте. Высокопоставленные офицеры ВСУ также неоднократно говорили о превосходстве ВС России и что в случае нового наступления российской армии украинская оборона может быть прорвана, пишет AJ.Подразделения группировки "Север" ведут активные боевые действия в Харьковской области. Двенадцатого мая Министерство обороны сообщило об освобождении сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщал также, что российские войска уже контролирует запад и север города Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.

https://ria.ru/20240516/vsu-1946336132.html

https://ria.ru/20240515/vsu-1946153013.html

киев

россия

харьковская область

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в мире, киев, россия, харьковская область, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины