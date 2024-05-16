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Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны - РИА Новости, 16.05.2024
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13:14 16.05.2024 (обновлено: 13:15 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zayavlenie-1946402535.html
Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны
Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны
США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:14
2024-05-16T13:15
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая. Текст заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность "узких групп" выше региональной безопасности и стабильности, что создает угрозу безопасности для всех стран региона. США должны отказаться от такой манеры поведения", - говорится в документе.
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россия, китай, сша, политика
Россия, Китай, США, Политика
Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны

Россия и КНР отметили, что США руководствуются логикой блокового противостояния

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая.
Текст заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
«
"США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность "узких групп" выше региональной безопасности и стабильности, что создает угрозу безопасности для всех стран региона. США должны отказаться от такой манеры поведения", - говорится в документе.
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