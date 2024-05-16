https://ria.ru/20240516/zayavlenie-1946402535.html

Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны

Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны

США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:14

2024-05-16T13:14

2024-05-16T13:15

россия

китай

сша

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946377356_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1bc91b77a2928a4ff4f4523c69afa0a0.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая. Текст заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность "узких групп" выше региональной безопасности и стабильности, что создает угрозу безопасности для всех стран региона. США должны отказаться от такой манеры поведения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240516/kultura-1946400931.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, политика