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Семья из Челябинска обратится в МИД после ошибочного захоронения канадца - РИА Новости, 16.05.2024
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22:55 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/zakhoronenie-1946550958.html
Семья из Челябинска обратится в МИД после ошибочного захоронения канадца
Семья из Челябинска обратится в МИД после ошибочного захоронения канадца - РИА Новости, 16.05.2024
Семья из Челябинска обратится в МИД после ошибочного захоронения канадца
Семья из Челябинска планирует обратиться в МИД России после того, как они ошибочно захоронили тело скончавшегося на кубинском курорте гражданина Канады вместо... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:55
2024-05-16T22:55
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Семья из Челябинска планирует обратиться в МИД России после того, как они ошибочно захоронили тело скончавшегося на кубинском курорте гражданина Канады вместо россиянина, сообщила РИА Новости в четверг Анна Нероева, чей отец погиб на Кубе. Нероева ранее рассказала РИА Новости, что её отец, Илья Нероев, скончался на Кубе 22 марта, спустя три недели им доставили, как они думали, его тело и семья мужчину захоронила. Позже выяснилось, что захоронен был гражданин Канады, а тело отца Нероевой доставили в Канаду. "Я думаю, что да, будем", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будет ли семья обращаться за помощью в МИД России. Канал CTV News 27 апреля сообщал, что 68-летний гражданин Канады скончался 22 марта после остановки сердца на курорте Варадеро, однако после репатриации останков его родные обнаружили, что им привезли тело более молодого неизвестного мужчины - это был россиянин, также умерший на Кубе. Тело канадца же отправили в РФ. В конце апреля генконсул РФ в Монреале Александр Носков сообщил РИА Новости, что дипломаты работают над возвращением на родину тела россиянина.
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челябинск, происшествия
Челябинск, Происшествия
Семья из Челябинска обратится в МИД после ошибочного захоронения канадца

Семья из Челябинска обратится в МИД после захоронения канадца вместо отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Семья из Челябинска планирует обратиться в МИД России после того, как они ошибочно захоронили тело скончавшегося на кубинском курорте гражданина Канады вместо россиянина, сообщила РИА Новости в четверг Анна Нероева, чей отец погиб на Кубе.
Нероева ранее рассказала РИА Новости, что её отец, Илья Нероев, скончался на Кубе 22 марта, спустя три недели им доставили, как они думали, его тело и семья мужчину захоронила. Позже выяснилось, что захоронен был гражданин Канады, а тело отца Нероевой доставили в Канаду.
"Я думаю, что да, будем", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будет ли семья обращаться за помощью в МИД России.
Канал CTV News 27 апреля сообщал, что 68-летний гражданин Канады скончался 22 марта после остановки сердца на курорте Варадеро, однако после репатриации останков его родные обнаружили, что им привезли тело более молодого неизвестного мужчины - это был россиянин, также умерший на Кубе. Тело канадца же отправили в РФ. В конце апреля генконсул РФ в Монреале Александр Носков сообщил РИА Новости, что дипломаты работают над возвращением на родину тела россиянина.
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