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При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня - РИА Новости, 16.05.2024
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня
Минобороны совместно с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, по маршруту их движения... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:22
2024-05-16T16:22
2024-05-16T16:29
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобороны совместно с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, по маршруту их движения объявлялся режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ."В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.По данным ведомства, при проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими был обнаружен "неразорвавшийся боеприпас, оставшийся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС"."После завершения инженерной разведки российские военнослужащие уничтожили неразорвавшийся боеприпас накладным зарядом, обеспечив безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - добавили в Минобороны.
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МАГАТЭ, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Спецоперация
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня
МО РФ: при ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС объявлен режим прекращения огня