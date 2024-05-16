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При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня - РИА Новости, 16.05.2024
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16:22 16.05.2024 (обновлено: 16:29 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/zaes-1946467188.html
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня - РИА Новости, 16.05.2024
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня
Минобороны совместно с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, по маршруту их движения... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:22
2024-05-16T16:29
магатэ
россия
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
спецоперация
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобороны совместно с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, по маршруту их движения объявлялся режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ."В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.По данным ведомства, при проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими был обнаружен "неразорвавшийся боеприпас, оставшийся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС"."После завершения инженерной разведки российские военнослужащие уничтожили неразорвавшийся боеприпас накладным зарядом, обеспечив безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html
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магатэ, россия, запорожская аэс, запорожская область, спецоперация
МАГАТЭ, Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Спецоперация
При ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС соблюдался режим прекращения огня

МО РФ: при ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС объявлен режим прекращения огня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобороны совместно с Росгвардией обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, по маршруту их движения объявлялся режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.
"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода – разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, при проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими был обнаружен "неразорвавшийся боеприпас, оставшийся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС".
"После завершения инженерной разведки российские военнослужащие уничтожили неразорвавшийся боеприпас накладным зарядом, обеспечив безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию. В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияЗапорожская АЭСЗапорожская областьСпецоперация
 
 
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