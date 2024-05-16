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В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости, 16.05.2024
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22:29 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946548889.html
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости, 16.05.2024
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:29
2024-05-16T22:29
происшествия
москва
россия
архангельская область
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве. В четверг в центре столицы было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи, возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в центре Москвы. Им оказался 47-летний уроженец Архангельской области", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В ближайшее время его начнут допрашивать.
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html
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москва
россия
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происшествия, москва, россия, архангельская область, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Архангельская область, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

СК: в Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве.
В четверг в центре столицы было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи, возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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"Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в центре Москвы. Им оказался 47-летний уроженец Архангельской области", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ближайшее время его начнут допрашивать.
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ПроисшествияМоскваРоссияАрхангельская областьЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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