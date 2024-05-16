https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946548889.html
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости, 16.05.2024
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:29
2024-05-16T22:29
2024-05-16T22:29
происшествия
москва
россия
архангельская область
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве. В четверг в центре столицы было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи, возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в центре Москвы. Им оказался 47-летний уроженец Архангельской области", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В ближайшее время его начнут допрашивать.
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html
https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946422225.html
москва
россия
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, архангельская область, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Архангельская область, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого
СК: в Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого