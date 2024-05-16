https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946548889.html

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости, 16.05.2024

В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T22:29

2024-05-16T22:29

2024-05-16T22:29

происшествия

москва

россия

архангельская область

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого в центре Москвы, им оказался житель Архангельской области, сообщает ГСУ СК России по Москве. В четверг в центре столицы было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи, возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого в центре Москвы. Им оказался 47-летний уроженец Архангельской области", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В ближайшее время его начнут допрашивать.

https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946501369.html

https://ria.ru/20240516/prestuplenie-1946422225.html

москва

россия

архангельская область

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происшествия, москва, россия, архангельская область, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)