https://ria.ru/20240516/yunesko-1946489976.html

Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО

Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.05.2024

Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО

Посольство России в Гааге заявило, что считает недопуск российского представителя на конференцию ЮНЕСКО грубым нарушением Нидерландами своих обязательств как... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:26

2024-05-16T17:26

2024-05-16T17:38

россия

гаага

юнеско

в мире

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ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Посольство России в Гааге заявило, что считает недопуск российского представителя на конференцию ЮНЕСКО грубым нарушением Нидерландами своих обязательств как страны-организатора мероприятия."Посольство Российской Федерации сожалеет о грубом нарушении голландской стороной своих юридических обязательств как страны-организатора конференции ЮНЕСКО в связи с отказом российскому представителю в доступе на церемонию закрытия мероприятия", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.В Гааге в понедельник открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку.

https://ria.ru/20240422/yunesko-1941567826.html

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россия, гаага, юнеско, в мире