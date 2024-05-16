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Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО
Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО - РИА Новости, 16.05.2024
Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО
Посольство России в Гааге заявило, что считает недопуск российского представителя на конференцию ЮНЕСКО грубым нарушением Нидерландами своих обязательств как... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:26
2024-05-16T17:26
2024-05-16T17:38
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ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Посольство России в Гааге заявило, что считает недопуск российского представителя на конференцию ЮНЕСКО грубым нарушением Нидерландами своих обязательств как страны-организатора мероприятия."Посольство Российской Федерации сожалеет о грубом нарушении голландской стороной своих юридических обязательств как страны-организатора конференции ЮНЕСКО в связи с отказом российскому представителю в доступе на церемонию закрытия мероприятия", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.В Гааге в понедельник открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО, Москва считает это дискриминацией по национальному признаку.
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россия, гаага, юнеско, в мире
Россия, Гаага, ЮНЕСКО, В мире
Посольство в Гааге сожалеет о недопуске России на конференцию ЮНЕСКО
Посольство считает недопуск России на конференцию ЮНЕСКО нарушением обязательств
ГААГА, 16 мая - РИА Новости. Посольство России в Гааге заявило, что считает недопуск российского представителя на конференцию ЮНЕСКО грубым нарушением Нидерландами своих обязательств как страны-организатора мероприятия.
"Посольство Российской Федерации сожалеет о грубом нарушении голландской стороной своих юридических обязательств как страны-организатора конференции ЮНЕСКО в связи с отказом российскому представителю в доступе на церемонию закрытия мероприятия", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
В Гааге в понедельник открылась Международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которая проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, Нидерланды отказали российской делегации в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО, Москва
считает это дискриминацией по национальному признаку.