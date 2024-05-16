https://ria.ru/20240516/yampolskaya-1946491742.html

Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая

Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая - РИА Новости, 16.05.2024

Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая

Госдума может 21 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской в связи с назначением советником президента, следует из... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:35

2024-05-16T17:35

2024-05-16T18:10

политика

госдума рф

елена ямпольская

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума может 21 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской в связи с назначением советником президента, следует из письма комиссии ГД по мандатным вопросам в Совет Думы, документ доступен в думской электронной базе."Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ямпольской Елены Александровны" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 21 мая 2024 года", - сказано в документе.Ранее президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.

https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945881408.html

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политика, госдума рф, елена ямпольская, россия, владимир путин