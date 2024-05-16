Рейтинг@Mail.ru
Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 16.05.2024 (обновлено: 18:10 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/yampolskaya-1946491742.html
Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая
Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая - РИА Новости, 16.05.2024
Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая
Госдума может 21 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской в связи с назначением советником президента, следует из... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:35
2024-05-16T18:10
политика
госдума рф
елена ямпольская
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869938759_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_6c1db2cee71db0333bee1002ce95711d.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума может 21 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской в связи с назначением советником президента, следует из письма комиссии ГД по мандатным вопросам в Совет Думы, документ доступен в думской электронной базе."Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ямпольской Елены Александровны" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 21 мая 2024 года", - сказано в документе.Ранее президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
https://ria.ru/20240514/yampolskaya-1945881408.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869938759_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7144ec3737fb241db4ef7fc949f40a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, елена ямпольская, россия, владимир путин
Политика, Госдума РФ, Елена Ямпольская, Россия, Владимир Путин
Прекращение полномочий депутата Ямпольской могут рассмотреть 21 мая

ГД может 21 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Ямпольской

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Елена Ямпольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Госдума может 21 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской в связи с назначением советником президента, следует из письма комиссии ГД по мандатным вопросам в Совет Думы, документ доступен в думской электронной базе.
"Направляю проект постановления Государственной Думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ямпольской Елены Александровны" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 21 мая 2024 года", - сказано в документе.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Елены Ямпольской
14 мая, 14:48
 
ПолитикаГосдума РФЕлена ЯмпольскаяРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала