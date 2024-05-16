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В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Ямпольской - РИА Новости, 16.05.2024
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15:59 16.05.2024 (обновлено: 18:08 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/yampolskaya-1946460747.html
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Ямпольской
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Ямпольской - РИА Новости, 16.05.2024
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Ямпольской
В Госдуму внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Елены Ямпольской, следует из думской базы данных. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:59
2024-05-16T18:08
политика
госдума рф
елена ямпольская
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Госдуму внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Елены Ямпольской, следует из думской базы данных."Зарегистрирован проект постановления... "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ямпольской Елены Александровны", - говорится в документе.Проект постановления на рассмотрение нижней палаты парламента внесла комиссия ГД по мандатным вопросам."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны… 14 мая 2024 года на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ", - написано в документе.Ранее президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
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политика, госдума рф, елена ямпольская
Политика, Госдума РФ, Елена Ямпольская
В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий Ямпольской

В ГД внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Ямпольской

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Госдуму внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Елены Ямпольской, следует из думской базы данных.
"Зарегистрирован проект постановления... "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ямпольской Елены Александровны", - говорится в документе.
Проект постановления на рассмотрение нижней палаты парламента внесла комиссия ГД по мандатным вопросам.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Ямпольской Елены Александровны… 14 мая 2024 года на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее советником президента РФ", - написано в документе.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что она будет заниматься вопросами культуры и привлекаться к теме молодежной политики.
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